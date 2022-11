López Obrador da por perdida la Reforma Electoral y alista una nueva iniciativa

Con una crítica principalmente al PRI que ya adelantó su voto en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio este jueves por perdida la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, y dijo que alista la nueva iniciativa en la materia para modificar leyes secundarias.

Para el mandatario federal, la élite del conservadurismo logró convencer a muchos ciudadanos para ponerlos en contra de su iniciativa, de la que defendió iba por disminuir el costo de las elecciones reduciendo el presupuesto del INE, se eliminen de 500 a 300 diputados pluninominales, entre otras acciones.

“Entonces, los engañados, muchos, con un buen nivel académico, nada más por honestidad y orgullo deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir ‘me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el presidente, que ya creo cualquier mentira, no oigo, no veo, no razono, estoy ya dominado por la pasión’, para no decir por el odio porque esos ya son extremos”, criticó.

Dijo, “qué bien que ya no se va poder por ahora llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal”.

Inmediatamente la prensa cuestionó al mandatario si lo anterior significa renunciar a la negociación en el Congreso de la Unión para sacar todavía adelante la reforma.

“No, no, no, es que ellos tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE como está van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados, la gente ya no acepta el fraude”, dijo.

El PRI dijo que "no actuará contra la democracia"

Ayer, Alejandro Moreno expresó sel rotundo rechazo del PRI a cualquier propuesta de reforma que ponga en riesgo al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a cualquier institución de nuestro sistema ciudadano democrático, incluyendo a órganos locales que participan en tareas electorales.

Anticipó la postura del Grupo Parlamentario del PRI al aegurar de manera categórica que no aprobarán, no respaldarán ni apoyarán ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía ha construído, señaló y advirtió:

“No podemos darnos el lujo de abandonar el camino firme por el que hemos transitado en materia electoral, para abordar una nueva ruta que pretende sustituir a capricho las instituciones y procesos que hoy existen, sin un análisis objetivo y sin preservar lo que ha funcionado”, dijo el diputado federal y líder nacional del PRI.

