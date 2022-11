Giro en el caso de Fredy: su tía dijo que lo descubrió muerto y ahora está arrestada en Santa Martha Acatitla

Lo que era un secreto a voces por los vecinos de la colonia Del Carmen, este jueves 24 de noviembre la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo confirmó: el niño de 8 años, identificado como Fredy Avendaño, era víctima de maltrato infantil.

La tarde de este jueves 24 de noviembre, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, informó sobre la detención de Flor "N" y Rogelio "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado por golpes contra el menor de 8 años identificado como Fredy Avendaño, quien fue localizado sin vida en calles de la Gustavo A. Madero.

La Fiscalía capitalina se limitó a informar que, derivado de los diversos actos de investigación, se pudo acreditar la propable participación de ambas personas en los acontecimientos que derivaron en la muerte del menor

El funcionario capitalino detalló que, tras darles a conocer los derechos que la Constitución les confiere, los tíos del menor fueron trasladados, respectivamente, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Preventivo Oriente.

La víctima fue ingresada el 22 de noviembre al Hospital Materno Infantil de Cuautepec, donde el personal médico señaló que ya no contaba con signos vitales, por lo que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por golpes. Ante esto, Lara López reveló que el niño Fredy fue víctima de maltrato infantil, lo cual se estableció luego de recabar diversos testimonios e inspección de cámaras de vigilancia.

No había certeza de haber salido de casa

Karen, una mujer que también renta en la vivienda donde presuntamente salió Fredy, comentó ante los medios de comunicación que, del 18 al 20 de noviembre escuchó unos golpes en la pared, sin embargo, no tomó interés. "Si hubiera sabido que se trataba del niño, hubiera hecho algo".

La madre de Karen, ha sido citada con la autoridad para dar su testimonio de los hechos, ya que ella también presenció los hechos que antecedieron al asesinato de Fredy Avendaño. Por otro lado, la vivienda en la que rentaban los tíos de Fredy contaba con una cámara de seguridad, una herramienta fundamental en este caso.

De acuerdo con Karen, en las imágenes a las que tuvieron acceso, no se aprecia al niño salir de la vivienda y la tía entra al baño. "No se me hace justo lo que está pasando, porque la señora está mintiendo, queremos justicia, porque es un niño que queríamos mucho".

Cabe señalar que Fredy vivía con su tía Flor, su esposo, dos niños menores que eran gemelos y un joven de 17 años de edad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han acordonado la zona y han pedido a las habitantes del domicilio no abandonar el lugar.

Versión de Flor

De acuerdo con los testimonios de Flor "N", ella había salido por un mandado y había dejado a Fredy en compañía de sus primos. Dijo que no se explicaba porque el menor de 8 años salió de su casa y lo había encontrado tirado, con graves heridas en el callejón Del Carmen.

La zona es considerada como un foco rojo de la Ciudad de México y los vecinos de la colonia Del Carmen han declarado para Nmas que los tíos de Fredy habían llegado a rentar hace dos meses, pero que eran testigos de cómo el menor era víctima de maltratos y violencia intrafamiliar.

"Trataba a los menores con golpes, no les daba de comer, ella se iba a trabajar con su marido y no les daba de comer y lo demás ya lo saben", declaró una mujer.

Lo que se sabe hasta el momento de la familia de Fredy Avendaño, es que los padres habían permitido que el menor pasara unos días con sus tíos en el callejón Del Carmen. Los tíos trabajan en las jardineras de la colonia Peralvillo, de la demarcación Cuauhtémoc.

