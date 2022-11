Ricardo Monreal: "No vamos a ser instrumento de simulación ni de perversidad de nadie"

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, no adelanta su salida de su partido político, pero dijo tajante que no será instrumento de manipulación de nadie, mucho menos del gobierno.

“No quiero adelantar nada, porque no quiero que me suceda lo de Juanito y el lobo, ya cuando tome la decisión lo sabrán todos. Lo único que digo es que actuaremos con dignidad y que no vamos a ser instrumento de simulación ni de perversidad de nadie, menos del gobierno”, sostuvo en entrevista con Salvador García Soto en el programa A la Una para el Heraldo Radio.