Hoy no circula 24 de noviembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

El ambiente mundialista se empieza a sentir a media semana, pero el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 24 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 24 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Gobierno CDMX mantiene abierto diálogo con motociclistas para ajustar Reglamento

El futuro de los ajustes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, enfocados a los motociclistas por los constantes accidentes, van a definirlo las mesas de trabajo con este gremio, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa después de un evento en Xochimilco.

"El reglamento todavía no se publica, se tenía contemplado publicarlo el 1 de diciembre y de acuerdo a estas mesas vamos a ver si es así o hay algún cambio", apuntó Sheinbaum Pardo, al tiempo que agregó que "lo importante aquí es hacer notar la importancia de la protección para los motociclistas, para las peatones, para evitar accidentes fatales", sostuvo.

