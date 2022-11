Hoy no circula 23 de noviembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para esta media semana, el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 23 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 23 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 23 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Qatar 2022: así se vivió México vs Polonia en el Monumento a la Revolución

Desde las primeras horas del día, en las calles y restaurantes de la ciudad se podía observar la emoción de los mexicanos por el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, por lo que algunas instituciones y actores políticos comenzaron a mostrar su apoyo, incluyendo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero también cientos de fans que apoyan a su país.

Al tiempo que cientos de mexicanos se dieron cita en el Monumento a la Revolución para vivir el primer partido de la Selección Mexicana contra Polonia, el cual se proyectó en una mega pantalla instalada en la explanada, por lo que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México compartió momentos destacados que se vivieron durante el partido.

