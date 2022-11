Hidalgo: una mujer resultó herida tras caer del tercer piso de plaza Galerías Pachuca

El pasado domingo 20 de noviembre, una mujer se lesionó luego de caer desde el tercer piso de la plaza Galerías, en Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con relatos extraoficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas derivado de que la víctima pisó un plafón que se derrumbó, el cual estaba localizado a un costado de las escaleras eléctricas del centro comercial.

Primeras versiones señalan que la mujer habría caído desde una altura de entre 10 y 15 metros. El incidente quedó registrado por las personas que se encontraban dentro del centro comercial y posteriormente fue difundido en diversas redes sociales. En los clips se aprecia a la víctima siendo atendida por elementos de la Policía Bancaria, quienes esperaban que cuerpos de emergencia llegaran a la escena.

La mujer recibió atención médica. Foto: especial.

Uno de los internautas que difundió el video, un usuario de Facebook, identificado como Kevin Rojo (en Facebook), los elementos de seguridad de la plaza impidieron que testigos pudieran grabar la escena al argumentar que se procuraba la integridad de la víctima: “Los policías no nos dejaban grabar queriendo tapar la noticia”, detalló el internauta a través de sus redes sociales.

De igual manera, en el video se escucha a los elementos de seguridad preguntar "¿Es familia? ¿Es familia de usted? No puede estar grabando", esto mientras cubría el rostro de la víctima. A lo que quien filmaba el clip dijo "¡sí puedo grabar! Porque es una falla del establecimiento y lo vamos a hacer público. No me puedes decir nada", sentenció el testigo.

Hasta ahora, la plaza no se ha pronunciado al respecto. Foto: especial.

Según lo que se escucha en el material, el internauta que difundió el video continuó discutiendo con los elementos de seguridad, quienes continuaron solicitando que no grabara el rostro de la mujer: “No estoy grabando a la chica, estoy grabando la falla que tuviste”, expresaba el hombre junto con otros testigos que también arremetían en contra de las autoridades. “Es libertad de expresión”, dice uno de los presentes.

Hasta el momento Plaza Galerías, ni Grupo Zentralia (al cual pertenece el centro comercial) han emitido algún comunicado al respecto. Por lo que algunos usuarios han comenzado a exigir respuestas en sus publicaciones de Facebook, mientras que en Instagram se han restringido los comentarios.



