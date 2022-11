AMLO destaca el legado de Ricardo Flores Magón: "Era un hombre fiel a sus ideas"

En una ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el legado de Ricardo Flores Magón y que en su centenario luctuoso a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de los Flores Magón. Afirmó que admira que Ricardo Flores Magón fue firme en sus convicciones.

El presidente dijo que Ricardo Flores Magón tenía características excepcionales: “su intimidad amorosa, su juicio práctico y sus profundas convicciones revolucionarias”. Recordó que el recordado se negó a pedir perdón como se lo habían sugerido las autoridades estadounidenses para recuperar su libertad.

“Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para consumir y producir, y no estoy arrepentido de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideas anarquistas, y no me retracto”, refirió López Obrador.