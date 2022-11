¡Toma precauciones! este lunes habrá afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX

Este 21 de noviembre se celebrará la sexta edición de la de la carrera ciclista L’Etape Ciudad de México by Tour de France. Anteriormente, este suceso ha tenido una gran participación, por lo que se espera que nuevamente se abarroten las calles de la capital. Por ello, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha alertado a los automovilistas por los cortes de circulación que habrá durante el evento.

En primera instancia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el evento estaba planeado para el 20 de noviembre. “Junto con el Desfile del 20 (de noviembre), además va a estar del Tour de France, también para que todos tengan sus precauciones el 20 de noviembre, es domingo –si mal no me equivoco– va a estar ocupado el Centro Histórico por el Desfile y al mismo tiempo, se está llevando el Tour de France en Ángel de la Independencia, Insurgentes, Periférico”, destacó la funcionaria el pasado 3 de noviembre. No obstante, tiempo después el Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que la fecha será para el día 21, para evitar que la competencia coincidiera con el desfile de la Revolución.

Será la sexta edición de la de la carrera. Foto: especial.

L’Etape Ciudad de México by Tour de France se realizará este lunes 21 de noviembre de 2022 y tendrá como arranque el Ángel de la Independencia y tendrá como meta el Campo Deportivo Militar Marte. En este caso se manejarán dos rutas: la corta de 60 kilómetros y la larga de 120. La hora de la apertura de corrales será a de 05:00 a 06:25 horas; el arranque de la competencia será a las 06:30 horas.

Afectaciones viales

Debido al evento deportivo, se preven cortes de circulación en la capital desde las 5:00 horas de la mañana. De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrá afectaciones viales en Periférico entre Satélite hasta la zona de Xochimilco, además Insurgentes y Reforma. La alternativa para los automovilistas es Circuito Interior, Eje Central, Tlalpan, San Joaquín y Constituyentes.

