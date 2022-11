Prohibición a las corridas de todos: ¿cómo va la discusión por maltrato animal?

La tauromaquia es una actividad que genera mucho debate en la sociedad. En junio de este año un juez ordenó la suspensión definitiva de los espectáculos taurinos en la Plaza México (la más grande del mundo) al menos durante el tiempo de celebración del juicio que determinará la prohibición definitiva, o no, de las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Muchos aseguran que lidiar a estos animales es cultura y otros más que es tortura.

No sólo activistas buscan que la tauromaquia sea prohibida de una vez por todas en la CDMX, sino también algunos legisladores, como el diputado Jesús Sesma, del Partido Verde, quien platicó con El Heraldo Digital para hablar sobre la iniciativa que tiene, con la cual no sólo busca acabar con el maltrato a los toros, sino contra la violencia animal en general.

La Ciudad de México alberga el recinto más grande del mundo para este tipo de "shows". Foto: Cuartoscuro.

Sesma, quien es el presidente de la Comisión de Bienestar animal en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que lo que se busca es el reconocimiento de los seres vivos no humanos como seres sintientes “hoy en día estamos no solamente preparados, sino obligados a eliminar cualquier actividad que conlleve maltrato sufrimiento y muerte seres vivos no humanos”.

No es una iniciativa contra la tauromaquia

El legislador explicó que su propuesta no es un ataque a tauromaquia, sino que busca proteger a todos los animales de la capital, por lo que cualquier show con animales quedarían prohibidos y etiquetadas como delitos, como las peleas de gallos o perros. Mencionó también que no sólo es su voluntad y la de su equipo, sino que también hay todo un movimiento ciudadano que se ha volcado a juntar firmas para llegar al objetivo.

Hay un gran porcentaje que no está de acuerdo con que siga siendo legal la "Fiesta Brava". Foto: Cuartoscuro.

Aludió también a que hay estudios psicológicos internacionales donde esto puede ser un detonante de violencia en en las personas cuando llegan a su edad madura si acudieron cuando eran menores, “también estamos evitando una sociedad más violenta”.

¿En qué punto va la propuesta?

El proceso ha sido lento, pero Sesma confía en que esto prospere, por lo que en los próximos meses o semanas habrá noticias sobre el tema, dado que por parte de la ciudadanía se han juntado las firmas necesarias y el instituto electoral tendrá que validarlas para que se pueda subir a pleno y discutirse. En tanto, en Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero la tauromaquia ya está prohibida, pero Jesús considera que lo que suceda en la capital sería muy bueno para tocar el tema a nivel nacional.

“Si contagiamos la eliminación de la corrida de todos a nivel nacional, pues es algo que nos podríamos sentir muy orgullosos como sociedad y sería mandar un mensaje a todo el mundo de lo avanzado que está nuestro país… Quienes se resisten sólo no quieren abandonar su diversión… Yo insisto en cómo se pueden seguir divirtiendo a costa del sufrimiento, la crueldad y la muerte de otros seres vivos en nuestro país”, concluyó.

¿Qué es la tauromaquía y desde cuándo existe?

De acuerdo con el portal Tauromaquia en México, fue en 1526 cuando se realizó la primera corrida de toros en el territorio que ahora conocemos como México, y en la CDMX, en 490 años ha habido más de 50 plazas. Pero su historia se remonta a España en el siglo XII cuando la nobleza abandonó el toreo a caballo y la plebe comenzó a hacerlo a pie.

La Plaza de Toros Monumental fue inaugurada en febrero de 1946. Foto: Moisés Sánchez.

Este “espectáculo” consiste principalmente en mantener una especie de contienda con un toro, a quien se le molestará para hacerlo enfurecer y luego esquivar sus embestidas. Por lo general todo termina con el asesinato del animal.

En México, nueve estados han declarado la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial:

Aguascalientes

Querétaro

Guanajuato

Zacatecas

Tlaxcala

Hidalgo

Colima

Nayarit

Nuevo León

Hay una defensa férrea de la tauromaquia

Cuando se dio a conocer la suspensión, Cristian Daniel Ávila, abogado de Tauromaquia Mexicana, señaló que se contraponen "ambiente sano" y el derecho individual a la cultura ya que el maltrato animal lo determina la distinta naturaleza de estos. "No es igual un toro de lidia que una mascota por lo cual el maltrato no significa lo mismo en todas las especies", dijo.

Hay quienes sostienen que es arte y cultura. Foto: Cuartoscuro.

Y recientemente, Hilda Tenorio, torera y abogada mexicana y quien también habló con El Heraldo Digital, aseguró que conocer la fiesta de los toros es importante para entenderla y acusó a los animalistas de no saber la importancia de esta “tradición”:

“Por eso la atacan, porque no la conocen, si la conocieran entenderían el por qué y no digo que estemos ligados a que les vaya a gustar, pero entenderían que es algo necesario", destacó. Entre las razones que cree que son importantes para preservar esta práctica están preservar la raza del toro de lidia y afirmó que los políticos sólo buscan prohibir las corridas por “votos fáciles”.

En el sitio Tauromaquia en México sostienen que “no existe evidencia científica que demuestre que participar como espectadores o en prácticas en escuelas taurinas, cause algún estrés postraumático en las niñas, niños y 47 adolescentes. Tampoco existe evidencia científica irrefutable que pruebe que la participación en las corridas de toros o en espectáculos taurinos es un detonador de violencia”.

¿Son argumentos endebles?

Sesma cree que pensamientos como el de Tenorio no están fundamentados, puesto que al igual que con otras especies en peligro de extinción se podrían generar las condiciones para preservar a la especie. “Nosotros somos quién para decidir cuándo se mantiene cuando se termina la vida de una especie”, recalcó. Agregó que el decir cómo un toro debe vivir y el día que debe morir no es cuidar a esta raza de bóvido.

Además, argumentó que tenemos que evolucionar como sociedad: “No es cultura y cualquier tradición que conlleve maltrato tenemos que evitarla… Si la Suprema Corte de Justicia en su sentencias ha declarado que hay una actividad que evidentemente es tortura y que conlleva al maltrato a los animales tenemos que irla erradicando de nuestro día a día”. Además, asegura que por el lado económico hay actividades que se podrán realizar en esos espacios que dejen mayor derrama. Aunque está convencido que se debe apoyar a quienes podrían perder su empleo, mediante esfuerzos gubernamentales.

Los espacios podrían ser ocupados para otros espectáculos. Foto: Moisés Sánchez.

“Tenemos conocimiento que los mismos dueños de la plaza de todo traen un proyecto de hacer unas cuestiones inmobiliarias, pero más allá de que pase con la Plaza de toros, lo que tenemos que querer ver es que va a pasar en la sociedad”, apuntó. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que “cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural".

Sí existe un maltrato

La doctora y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beatriz Vanda Cantón, expuso, en plática con El Heraldo Digital, que quienes suelen defender su pasión por la “Fiesta Brava” refieren que los toros no sienten dolor, algo que no tiene sustento científico, y por lo que se considera como una forma de tortura.

Hizo énfasis en que esta práctica es una forma de normalizar la violencia en la que "además de lo perverso, es disfrazarlo de arte. Es no ver lo que realmente está pasando".

Catedráticos de la UNAM aceptan que el trato que recibe el animal es tortura. Foto: Cuartoscuro.

"Otra cosa que también hemos hablado con algunos taurinos es por qué no cambian las reglas del juego. En España hay estas fiestas donde no hacen contacto con los toros y están loa hombres ahí en el ruedo y tratan de esquivar a los toros; que en realidad ese fue el origen de las corridas de toros. Pero ellos piensan en que si no hay sangre y si no hay muertos el espectáculo perdería el chiste", dijo.

