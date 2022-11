Hoy no circula 3 de noviembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Noviembre empieza su camino para el cierre de este 2022, pero el programa Hoy No Circula continuará con su aplicación sin variantes, para este jueves 3 de noviembre en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, desde las 5:00 horas hasta las 22:00 como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 3 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves e de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Tlalpan recibe a más de 10 mil personas que recordaron a sus difuntos en los panteones

La alcaldía Tlalpan informó que los homenajes por el Día de Muertos en los 11 panteones de la demarcación, así como los eventos artísticos y culturales, a los cuales acudieron miles de vecinos con múltiples disfraces de la temporada registraron saldo blanco en materia de seguridad pública y de protección civil.

