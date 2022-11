Va por México reanuda la alianza entre el PRI, PAN y PRD contra la Reforma Electoral

Luego del distanciamiento que se registró en la Cámara de Diputados por el albazo que dio el PRI con la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas permanecer hasta el 2028, en tareas de seguridad pública, la alianza “Va por México”, se reagrupa en contra de la Reforma Constitucional electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de medios, señalaron que no permitirán que se dañe al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las OPPLES, la designación de nuevos consejeros y nada que dañe la democracia mexicana. Respecto a si se firmó algún documento para garantizar que no habrá ruptura en el proceso, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, afirmó que el bloque se mantendrá firme en la esfera legislativa ya que hay objetivos claros, confianza y nunca se rompió el diálogo con sus pares.

“Creo que frente a la manifestación pública que se hace el día de hoy sale sobrando un documento. La confianza entre nosotros, entre los coordinadores que nunca hemos roto el diálogo, deja más que claro el tema. El compromiso público por parte de los tres partidos no requiere que haya un documento firmado para que caminemos juntos en esto que se ha planteado”, aseguró.

Indicó que sin camisas de fuerza, no hay imposiciones de un partido sobre otro porque ha habido diálogo y consenso para volver a la coalición. Rubén Moreira, precisó que estarán atentos a cómo se desarrolle el proceso porque hasta el momento no cuentan con un dictamen o fecha para reunirse a revisar la propuesta.

Los partidos confirmaron la presencia de la alianza opositora. FOTO: Elia Castillo.

“El PRI, desde hace varios meses, ha señalado que no votaremos por algo que dañe al INE, a los tribunales electorales, federales y estatales, y que votaremos en conjunto con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática en estos renglones. No adelantaría más de eso, porque no hay dictamen, ni siquiera está citado el grupo de trabajo”, indicó

Tras celebrar el reencuentro de la coalición parlamentaria Va por México, Jorge Romero, coordinador del blanquiazul, indicó que se han mantenido como una coalición que entiende que antes que nada están los intereses de México, y que ahora tiene que atender el mensaje que les envió la ciudadanía con la marcha del pasado domingo, en defensa del INE.

En este marco, Moreira Valdez salió en defensa del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y señaló que no ha traicionado a nadie con la posición que permitió que las fuerzas armadas se mantengan en las calles.

Indicó que, incluso él (Ruben Moreira) está orgulloso de los cambios constitucionales a la Ley de Creación de la Guardia Nacional, “y no duden ustedes que, en el 2024, cuando uno de nosotros haga campaña, cuando vaya ante los electores, les diga, ‘si no es por nosotros el ejército no podría trabajar en materia de seguridad,’ porque yo estoy orgulloso de mi voto, y lo digo por mi experiencia, yo estoy muy orgullosos del ejército mexicano”, comentó.

En torno a la alianza electoral para los comicios del Estado de México y Coahuila, señalaron que hay interés pero que eso lo tendrán que determinar los dirigentes nacionales partidistas.

