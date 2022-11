Hoy no circula 16 de noviembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 16 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 16 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 16 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

SSC remite más de 30 vehículos por afectar libre tránsito en la Cuauhtémoc y Coyoacán

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un operativo de recuperación de espacios en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán para liberar las calles o avenidas en las que hay vehículos abandonados, botes en las calles u otros aditamentos que entorpecen el paso vehicular.

Las acciones de la SSC buscan garantizar la libre circulación, tanto de peatones como de vehículos, de tal manera que el objetivo es asegurar la movilidad y al mismo tiempo brindar seguridad a los transeúntes y automovilistas por estas vías. Por esta razón, oficiales de la dependencia realizaron recorridos en las calles del Centro Histórico para localizar autos que obstruyeran el libre tránsito.

