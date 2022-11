AMLO defiende al etiquetado de alimentos: la SCJN no debe aprobar el amparo en su contra

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió este martes que no prosperarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los amparos que empresas privadas presentaron contra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, asunto que los ministros discutirán este miércoles, pues de lo contrario, advirtió, se atenta contra la salud del pueblo.

Los amparos fueron presentados por empresas como Barrilito, el cual discuten mañana los ministros, y existen otros como los de Santa Clara y Herdez. El etiquetado frontal se rige bajo la NOM-051, y obliga a que en las etiquetas de los productos se advierta al consumidor, en su caso, de exceso de calorías, azúcares, sodio, entre otras sustancias.

“Son unos intereses creados económicos que dominan en los gobiernos porque tienen representantes en los Congresos de los países, lobistas que les pagan y que también maicean a legisladores y desde luego a funcionarios, por eso estoy seguro que los amparos no van a prosperar porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo no sé qué sucedería, cuando menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionarlo porque no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud del pueblo el interés del lucro, que se vayan a robar más lejos, o sea, no puede ser que se afecte la salud del presidente”, dijo López Obrador en la mañanera de Palacio Nacional.

AMLO confió este martes que no prosperarán en la SCJN los amparos que empresas privadas presentaron contra el etiquetado frontal de alimentos (Foto: Presidencia)

En la conferencia del Ejecutivo federal, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) advirtió que los amparos ponen en riesgo la salud pública, sin embargo, aseguró, hay argumentos técnicos para debatirlos.

“Sí, afecta mucho. Sí sorprendente que haya llegado hasta la Suprema Corte un amparo hacia el etiquetado, ya no es uno sino son cuatro, estamos conscientes de esto, digo, es un amparo donde están reclamando una serie de derechos de los empresarios, cosa que es totalmente inaudito.

“Nosotros consideramos que esto se tienen que defender, confiamos en que hay la evidencia técnica para defender ante estos amparos, es muy clara, no solamente en riesgo a la salud sino también en el nulo impacto que se ha aclarado sobre el posible riesgo que pudiese haber a la base trabajadora o aspectos económicos, como se ha querido argumentar”, expuso

