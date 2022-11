AMLO: "Ningún familiar me representa"

“En el caso de mi hermano, él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa”, fueron las palabras que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó luego de que su hermano José Ramiro afirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, toma a Tabasco "como su rancho".

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, se le cuestionó que aunque Adán Augusto López y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se declararon “hermanos”, hay otros personajes afines a otras corcholatas que mantienen el golpeteo político, tal y como lo hace José Ramiro López Obrador, y si haría un llamado para “calmar las aguas”.

Aseguró que de debe buscar armonía en el país. FOTO: Presidencia.

Hace unos días se dio a conocer las declaraciones de José Ramiro en contra del secretario de Gobernación. López Obrador dijo que quiere mucho a su hermano y a los millones de hermanas y hermanos que tiene.

“En el caso de mi hermano, él puede opinar, pero no me presenta, ningún familiar me representa y no son los modos, hay que buscar que haya armonía y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, salameros, que rodean a los personajes importantes, entonces puede ser que los personajes importantes, los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios, de gana gracia, ese es un papel lamentable, el de barbero”, aseveró.

Del cariño que le tiene la gente, dijo que anoche antes de acostarse tuvo que levantarse a petición de su hijo menos Jesús que le llevaron mañanitas.

Invita al cuarto informe

Invitó a la ciudadanía a que asista al informe con motivo de los cuatro años de su gobierno el 1 de diciembre, “que conste que no es en respuesta a la marcha de ayer (en defensa del INE)”. Dijo que la cita es a las 17:00 horas en el Zócalo Capitalino. Por ese motivo, explicó que no podrá asistir al cambio de poderes en Oaxaca que se realiza el mismo día.

“Aprovecho para invitarles porque será en el Zócalo el informe del día 1 de diciembre, que conste que no es en respuesta a la marcha de ayer, ya lo había yo dado a conocer de tiempo atrás, antes de que hablaran de la marcha”, apuntó.

“Es que cumplen cuatro años, yo tomé posesión del 1 de diciembre de 2018 y voy a cumplir cuatro años como presidente el 1 diciembre, invito a toda la gente que quiera participar aquí en el Zócalo a las cinco de la tarde”, dijo.

Pidió a la gente que asista a la cita. FOTO: Presidencia

Anuncia gira por Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira por Oaxaca el 26 y 27 de noviembre. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que el gobierno saliente Alejandro Murat (PRI) está haciendo un buen gobierno y el entrante, Salomón Jara (Morena), “no puede fallar”. Comentó que en la ceremonia de cambio de poderes en Oaxaca asistirá en su representación el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya que es el 1 de diciembre, el mismo día que dará un informe con motivo de los cuatro años de su gobierno.

“Me invitaron a lo de Oaxaca, pero no puedo, aún cuando es en la mañana no quiero participar, va a estar como lo hace siempre el secretario de Gobernación, Adán Augusto”, dijo.

Agregó que “pero Alejandro (Murat) ha hecho un buen trabajo, y Salomón Jara, pues está muy comprometido con la gente de Oaxaca, él es zapoteco, él no puede fallar, y le tengo confianza porque viene de abajo y de la lucha, no se va a marear”. Criticó que hay quienes se “suben a un ladrillo y se marean, hay que repetir la frase de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, y yo agrego siempre y cuando no tengan ideales o principios”.

Sigue leyendo:

AMLO tras la Marcha en defensa del INE: "Les falta más para llenar el Zócalo"

AMLO exhibe a los opositores que fueron a la marcha a favor del INE