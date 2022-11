Adán Augusto López y Ricardo Monreal se reúnen para hablar de la Reforma Electoral

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron hoy para tratar el tema de la reforma electoral y escuchar a los diversos sectores en la Cámara alta, de ser aprobada en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena en el Senado detalló que en su encuentro en las instalaciones legislativas se trataron varios temas e iniciativas que al Ejecutivo Federal le interesa que se aprueben durante este periodo ordinario de sesiones.

"Periódicamente me reúno con el secretario de Gobernación. Fue una reunión amable, amistosa, respetuosa y revisamos la agenda del Poder legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias que nosotros revisaremos con cuidado. Hay una relación con él (Adán Augusto López Hernández) respetuosa y de amistad", sostuvo.

El morenista es uno de los aspirantes a la Presidencia, al igual que el secretario de Gobernación

Ahondó que el principal tema que interesa y del cual charlaron ambos políticos fue la reforma electoral. Incluso el senador Monreal le hizo ver la posición de los senadores de Morena en la que, una vez que concluya en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio serio y minucioso, una revisión de lo que los diputados aprueben.

"Teníamos que ver lo de la agenda legislativa y la reforma electoral, y le di los puntos de vista de escuchar a los diversos sectores y otros partidos políticos", expuso.

Entre las iniciativas que el secretario de Gobernación pidió que avancen en el Senado están una reforma al Código único de procedimientos civiles y familiares, a la ley de salud, laboral y una serie de reformas en beneficio de la población.

"Hablamos de la agenda legislativa desde Cámara de Diputados que le interesa al Ejecutivo Federal que puedan ser avaladas. Una serie de minutas en comisiones y que vamos a tratar de hablar con los grupos parlamentarios", indicó.

Monreal pide no minimizar marcha a favor del INE

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los morenistas no minimizar la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), porque es una expresión que se debe respetar.

"Con la marcha de ayer creo en mi punto de vista personal, no como líder de la bancada de Morena ni presidente de la Jucopo, que es una simple llamada, no minimizó ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones, porque representan una parte importante de la sociedad. Vi a jóvenes, mujeres y hombres de clase media a la que yo pertenezco marchando. Por eso no lo minimizó", indicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que esa parte de la sociedad, que se manifestó ayer en la Ciudad de México y diversas ciudades del país, debe ser escuchada en el Legislativo con la reforma electoral.

Miles de personas marcharon en todo el país.

"A quienes han expresado diferentes puntos de vista con la reforma electoral, en el Senado hagamos las cosas con seriedad y no vamos a actuar de manera improvisada o precipitada o irreflexsiva. Con prudencia que nos obliga y exigen los ciudadanos, con todos los niveles, partidos y creencias", afirmó.

El senador Ricardo Monreal también pidió no descalificar las diversas manifestaciones, como ha pasado con algunos morenistas que han minimizado la manifestación. Para el senador morenista fue una expresión de una parte de México a quienes le debemos respetar y escuchar.

"Vi a muchos jóvenes, con entusiasmo y ánimo, los vi en un ambiente pacifico, nunca me insultaron o me agredieron sino que me hicieron valer su expresión, palabras y exigencia. Me saqué fotografías con algunos de ellos. Yo accedí a hacerlo. Es parte del proceso que está viviendo el país. Vi que era una manifestación importante de hombres y mujeres que decidieron hacerlo y eso yo lo respeto", detalló.



