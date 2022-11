Uriel Carmona asegura que comparecerá de manera abierta y transparente

Uriel Carmona, fiscal general del Estado de Morelos, aclaró que no tiene ninguna pugna con la Fiscalía de la Ciudad de México o la jefa de gobierno capitalina, así como ningún tema de adversidad con el resto de las instituciones, por lo que aclaró que tan solo están enfocados en hacer su trabajo de manera "objetiva e imparcial".

Señaló que el proceso sobre su comparecencia en el Congreso ha sido omiso dado que no se establece con claridad qué se le cuestionará y qué periodos se abarcarán. No obstante, mostró su disposición a dar su presencia, además de asegurar que lo tienen "todo en orden y perfectamente documentado", mientras que refrendó su compromiso para comparecer de manera abierta y transpearente.

"Estamos preparados para rendir cuentas en la parte financiera, en la parte orgánica, en la pate operativa, entonces nosotros vamos a comparecer abiertos, transparentes. No sé por qué citaron al secretario de Gobierno, a Samuel Sotelo, porque pues él en realidad no tiene mando sobre policías y no es un jefe sobre instituciones de seguridad pública, él nada más es el encargado de la política interna en el estado"

Uriel Carmona mostró su disposición para comparecer con transparencia

FOTO: Especial

Al ser abordado sobre el hallazgo del cuerpo de Mónica Citlalli Díaz, quien fue encontrada en los límitas de la CDMX y Morelos, aclaró que no está en posición para aclarar información sobre la víctima dado que está en territorio de la capital, por lo que le corresponde a la fiscalía, aunque mostró su disposición a apoyar en lo que estuviera en manos de la institución y precisó que todos los días del año la Fiscalía de Morelos trabaja con la Fiscalía de la Ciudad de México en materia de seguridad e investigación.

Ante la pregunta sobre si cuenta con miedo tras los posibles intentos de ser sustituido, señaló que su elección como fiscal fue de manera democrática, y aclaró que Morena tiene la libertad de expresarse y aseguró que la necropsia está en su debido proceso, mientras que están a la espera en los resultados de la clase jurídica.

