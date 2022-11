Hoy no circula: ¿Qué autos descansan por la contingencia este domingo 13 de noviembre?

Alas 16:00 horas del día de hoy se detectaron indices de "calidad del aire Mala a Muy Mala" en la Ciudad de México y su zona conurbada por lo que, la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) decretó la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono. Por lo que entra en vigor el programa Hoy No Circula para mañana domingo 13 de noviembre. Su aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este domingo 13 de noviembre?

Mañana domingo 13 de noviembre, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

8. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”.

¿Qué autos sí pueden circular este domingo 13 de noviembre?

Vehículos eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita). Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

los días que tengan restricción por , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población Vehículos de servicios urbanos , destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental. Vehículos de transporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente.

, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.

y porten la autorización correspondiente. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Qué sanciones aplica en caso de respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular, la sanción por circular el día que no te corresponda es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2022 tiene un valor diario de 96.22 pesos de acuerdo con el INEGI. La multa por violar el programa Hoy No Circula sería de 1,924.40 pesos y los encargados de hacer las sanciones son Unidades de Vigilancia Ambiental.

Sigue leyendo:

CDMX y Tlaxcala firman “Convenio Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno”

Falla en el sistema Cutzamala: estas alcaldías serán afectadas por la reducción de agua en el Valle de México

VIDEO: un hombre atropelló a tres mujeres en Iztapalapa, los vecinos lo golpearon y murió en el hospital