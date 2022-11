VIDEO | Escándalo en la Cámara por el bebé de una diputada del PAN: "¿Dónde lo dejó?"

La presencia en tribuna de la diputada federal del PAN, Ali Sayuri Núnez Meneses con su niña en brazos provocó la discusión entre la oposición y la mayoría legislativa.

“No puede usar al bebé” -se escuchó en el pleno a lo que contestó la legisladora- “Y dónde lo dejo diputada, donde lo dejo ¿me lo cuida?, expresó.

“Que te importa”, “Se lo van a robar ahí”, también se escuchó.

Inmediatamente Susana Terrazas, de Morena, pidió una moción de orden para pedir al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, actuar con responsabilidad para exhortar a las diputadas en tribuna para bajar de manera inmediata al bebé.

“Si está la mamá o no está, no tienen derecho a exponerlo porque los menores tienen derechos y no puede ser que en esta legislatura los estén exhibiendo en esa forma con autorización o no de su madre. De manera inmediata exijo que frenen la política de carroña del partido Acción Nacional y que, de manera, inmediata se conduzca con respeto a la máxima tribuna y las obligue a bajar a ese niño porque está prohibido”, expresó.

Creel Miranda señaló que la diputada cuenta con la patria potestad, además de que no existe ninguna disposición del reglamento que lo prohíba y por la parte de la ley de los derechos de las niñas y niños, los padres tienen el derecho de decidir.

No hay más ética política, desde mi punto de vista, puedo o no equivocarme Foto: Especial

Divide a la Cámara

En pro y en contra aparecieron las diputadas Mariana Gómez del Campo del PAN, María Guadalupe Martínez Chavira, de Morena; Elizabeth Pérez, del PRD; Juan Ramiro Robledo, de Morena y Elías Lixa, del PAN.

Creel Miranda indicó que más allá de puntos subjetivos, en la norma y la ley, no existe una sola disposición que impida a la legisladora subir a tribuna con su hija en brazos.

“No hay más ética política, desde mi punto de vista, puedo o no equivocarme, que la ley. Aquí no son argumentos de carácter subjetivo, respetables. admisibles desde el punto de vista del diálogo y del debate, pero lo que existe es la ley. No existe una sola norma que impida la conducta que va a realizar la diputada que ha pedido el uso de la tribuna ¡no existe y si existe, por favor indíquenmela!

Después de esto, entre chillidos de la menor, la diputada federal del PAN, Ali Sayuri Núnez Meneses presentó su reserva en la que pidió recursos para hospitales neonatales y la atención médica de bebés prematuros, el regreso de las instancias infantiles, la cual fue rechazada entre gritos de legisladores de la mayoría.

“Así como también pedimos y exigimos a las madres que regresen las estancias infantiles, precisamente para que no nos veamos en la necesidad de venir a trabajar con nuestros hijos. Gracias compañeras, gracias por catalogar a una madre por un programa que ustedes le quitaron a miles de mexicanas que se ven en la misma necesidad que yo”, proclamó.

Después todavía pasó Rodrigo fuentes del PRI, cuando el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, hizo una moción de ilustración para que leyeran diversos ordenamientos constitucionales y sobre la convención de los Derechos de los niños.

A propuesta de la diputada Aleyda Alavez, y de Elias Lixa, Santiago Creel indicó que se buscará a la institución correspondiente para que dé un criterio que norme la participación de legisladores, sobre si pueden o no subir a tribuna con sus hijos.

Todavía el diputado del Verde Ecologista, Carlos Francisco Ortiz Tejeda criticó a la diputada Ali Sayuri Núnez por utilizar a su hijo para exhibirlo y utilizarlo como chantaje e instrumento político, y amenazó de contar cosas que sabe de Creel Miranda, enojado porque no le dio la palabra que pidió desde su oficina. Donde se encontraba.

“Es la última vez que yo permito que usted me ignore porque le sacó a relucir cosas que usted sabe”, indicó antes de ser interrumpido por el pleno.

dhfm