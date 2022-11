Hongo negro: La familia de Alison está desesperada, debe pagar 8 mil pesos para su tratamiento

La familia de Alison Chávez de 15 años de edad, pide ayuda de forma desesperada para reunir los más de ocho mil pesos que necesitan para comprar los medicamentos que la joven requiere para combatir el hongo negro que atacó su cara y está invadiendo parte de su cerebro.

Las señoras María Isabel Rodríguez Chávez y Karen Hidalgo, abuela y madre de la paciente, dieron a conocer que desde el sábado la ingresaron al hospital de Tampico "Dr. Carlos Canseco", donde el estado de salud es reportado como delicado.

Refieren los médicos les informaron que tienen las horas contadas; sin embargo no pierden la esperanza "esta intubada, está muy mal, los doctores no nos dan esperanzas, nos pidieron un medicamento muy caro, más de cinco mil pesos, pero ya no tenía recursos".

Explicó que la paciente empezó con una mancha en la cara que se le fue corriendo, al grado de que le quitaron el paladar, a ello se suma que los doctores quieren cortar parte de su rostro y retirar un ojo.

La joven se encuentra en el hospital, los fármacos para atenderla son muy caros.

"Nosotros ya no queremos, todo se ha complicado porque ella tiene diabetes, por eso le avanzó el hongo rápido, fue una infección en la muela, de ahí se le vino el hongo", explicó en medio del llanto la mamá de Alison.

Comentó que familia y amigos los han apoyado con los gastos, pero que son demasiados pues los fármacos que se requieren son de mil 300, 800 y 5 mil, siendo el más caro el que requieren comprar con urgencia porque es el que detiene el avance del hongo.

Para quienes deseen apoyarlos económicamente pueden comunicarse al 8331509770, para que les proporcionen un número de cuenta.

Alison está internada en el tercer piso, en el cuarto 325 en el hospital Carlos Canseco, su familia tiene su domicilio en Villas de Altamira, pero desde el sábado pernoctan afuera del hospital ubicado sobre la avenida Ejército Mexicano en Tampico.

