Feminicidio de Ariadna Fernanda: vinculan a proceso a Vanessa "N" por su presunta participación

Este viernes se 11 de noviembre Vanessa "N" fue vinculada a proceso, la imputada es una de las dos personas implicadas en la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz, quien fue reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre y al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado a un costado de la base de un puente sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán.

Fue a las 09:50 de la mañana cuando ingresó la unidad de reclusorios que trasladó a Vanessa "N" del penal de Santa Martha en la alcaldía Iztapalapa a los juzgados orales de la Ciudad de México ubicados en la calle de doctor Lavista en la colonia Doctores. La continuación de audiencia de orden de aprensión en contra de Vanessa "N" inició varias horas después, en ella se decidió su situación jurídica.

Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), un juez de control vinculó a proceso a la acusada, por su probable participación en el delito de feminicidio. Después de que se solicitó la duplicidad del término constitucional, en la audiencia de continuación, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas ratificó la imputación formulada en la audiencia inicial, en la que el juez le impuso la prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio. El juez, además, fijó cinco meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Vanessa "N" de 20 años de edad fue detenida el pasado domingo 6 de noviembre, fueron las autoridades de la Ciudad de México quienes confirmaron la aprehensión pues de acuerdo con las indagatorias, la ahora imputada estuvo en el departamento con Rautel "N" y Ariadna Fernanda el día en que la joven fue reportada desaparecida.

Vanessa "N" fue vinculada a proceso. | FOTO: SSC-CDMX

La detención ocurrió en el municipio de Ecatepec, Estado de México y se dio luego de que las autoridades determinaran que hubo contradicciones en las declaraciones tanto de Rautel "N", como de su pareja, quien fue identificada como coautora material, ya que se cuenta con información que establece que la detenida se encontraba presente en el momento en que Ariadna perdió la vida al interior del departamento de Rautel "N", lugar al que arribaron luego de haber estado en un restaurante ubicado en la colonia Condesa.

El pasado 7 de noviembre un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Vanessa "N", por lo que permanece internada en el penal de Santa Martha Acatitla. De acuerdo con la información presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Cluadia Sheinbaum, la investigación realizada "es sólida y clara”. Por otra parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, las investigaciones apuntan a que la muerte de Ariadna Fernanda se produjo al interior del departamento donde se vio por última vez localizado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ariadna Fernanda asistió a una reunión en un departamento de la Condesa el día de su desaparición. | FOTO Twitter @MelanieElvira

*Con información de Israel Lorenzana

Vanessa "N" y Rautel "N" inventaron una versión sobre la muerte de Ariadna

El pasado miércoles se dieron a conocer los mensajes que intercambió la pareja luego de que Ariadna Fernanda fuera reportada como desaparecida, a través de ellos, mostraron preocupación debido a que los conocidos de la joven de 27 años preguntaban por ella y ya sabían que ellos fueron las últimas personas con las que estuvo.

El miércoles 2 de noviembre, Vanessa "N" le envió el siguiente mensaje a Rautel "N": "Ya me mandó msj (mensaje) otro de sus amigos. Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info. Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan”.

La versión que intentaron crear Vanessa y Rautel coincide con lo que le dijeron a sus conocidos. | FOTO: Especial

Por lo que la versión que presuntamente crearon fue la misma que se difundió en un principio, la cual señala que Ariadna se reunió con un grupo de amigos en la Condesa, aproximadamente a las 19:00 horas dejó el lugar en un taxi y después de eso, ya no supieron más de la joven. Los dos aseguraron y destacaron en diversas ocasiones que ella se fue sola, no obstante, Vanessa hizo referencia a las publicaciones del Facebook de Ariadna, con las cuales sugirió que ella pudo haberse hecho daño.

Sin embargo, la pareja no contaba con que existían los videos de las cámaras de vigilancia del edificio del departamento de Rautel "N" del día en que acudió Ariadna, esto complicó la situación, pues los conocidos de la joven le pidieron a Vanessa "N" solicitar los clips, pero ella negó que se viera algo, señaló que las cámaras no graban hasta la calle. La solicitud sembró la duda en ambos implicados, pero Rautel "N" estaba seguro de que las grabaciones duraban sólo un día. Pero al no ser así y poder recabar los audiovisuales, ayudó a detectar todo lo ocurrido entre el domingo 30 y el lunes 31 de octubre.

