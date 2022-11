Claudia Sheinbaum confirma que el lunes se inaugura el Hospital General de Cuajimalpa

A más de siete años de la explosión del Materno Infantil, el Hospital General de Cuajimalpa será inaugurado el próximo lunes 14 de noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se trata del primer nosocomio que opere bajo el esquema de IMSS-Bienestar en la Ciudad de México.

"Ahora sí va a ser de a de veras, la tercera es la vencida: el lunes vamos a regresar a Cuajimalpa, porque vamos a inaugurar el Hospital, ya es el lunes", dijo en la Escuela Secundaria Diurna No. 211 "Antonio Castro Leal", que se ubica muy cerca del nosocomio.

Zoé Robledo asistirá a la ceremonia el lunes

Se contempla que el acto sea a las 11 horas del lunes y estará presente el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Enfatizó que el sistema de salud IMSS-BIENESTAR, es un sistema que hizo ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no sólo es para beneficiarios del IMSS, es para todos aquellos que no tienen seguridad social "es distinto al sistema de salud del Gobierno de la Ciudad, no se cobra nada, es completamente gratuito es un Hospital General y tiene diversas especialidades".

En la primera etapa se prevé que operen las áreas de emergencias, endoscopia y consulta externa, posteriormente, de acuerdo al equipo que llegue, se definen las siguientes etapas.

Contará con tecnología de punta Foto: Cuartoscuro

Para esta obra, que ejecutó la Secretaría de la Defensa Nacional, se invirtieron 450 millones de pesos; está sobre una superficie de 10 mil 700 metros cuadrados y su construcción es de 12 mil 800 metros cuadrados; tiene sótano, planta baja, primer nivel y la azotea.

Contará con tecnología de punta y cuatro especialidades básicas: pediatría, medicina interna, cirugía general y gineco obstetricia; se fortalecerá en sus áreas de Atención de Urgencias y Geriatría; tendrá Rayos X, tomógrafo, influroscopio y helipuerto.

DME