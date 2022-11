Ordenan congelamiento de cuentas a la cooperativa La Cruz Azul

Francisco Sarabia, quien este día anunció que el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia definitiva que lo reconoce como titular de la Cooperativa La Cruz Azul, informó que las cuentas y dineros que ostentaba la anterior administración, se encuentran congeladas.

Un juez federal ordenó el embargo precautorio de los recursos que estuvieron a cargo del grupo opositor encabezado por Víctor Manuel Velázquez, por lo que le cancelaron la posibilidad de hacer uso de las cuentas de la cementera.

En un mensaje a los cooperativistas, Federico Sarabia pidió que no se dejen intimidar, ni sorprender, puesto que ya no tienen el manejo de los recursos.

Señaló que la sentencian están en proceso de ejecución, lo que permitirá el regreso a la legalidad.

“Quiero comentarles también que las cuentas bancarias del grupo opositor o de la cooperativa están congeladas al día de hoy, para que ellos no puedan hacer uso de esos dineros que no es dinero de ellos, que no pueden usarlo a su antojo y placer, sino que es un dinero que es propiedad de todos los trabajadores de la cooperativa”, destacó.

Francisco Sarabia recordó que la planta de Hidalgo sigue sin energía eléctrica Foto: Especial

Sentencia en proceso

Sostuvo que la sentencia del juez federal está en proceso de ejecutoria, por lo que seguirán asegurados los dineros de la cooperativa.

“Hoy esas cuentas están congeladas y estamos esperando que esta sentencia que tiene que ejecutarse en los términos legales como lo hicimos en la planta de Tepezalá en Aguascalientes donde con la luz de la legalidad y con el apoyo de las autoridades de esa localidad lógranos hacer efectiva la toma de esa planta”, destacó.

destacó.

Francisco Sarabia recordó que la planta de Hidalgo sigue sin energía eléctrica, pero la sentencia del Poder Judicial de la Federación permitirá la reinstalación de los márgenes de legalidad.

Agregó que la ley comienza hacerse válida sin grupos de choque, sin violencia como lo hicieron en la planta de Hidalgo, donde los trabajadores presumen la participación indirecta de Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, quienes deberán atender la orden judicial y salir de la cooperativa.

