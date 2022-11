López Obrador postulará a Gerardo Esquivel para presidir el BID

Después de Alicia Bárcena rechazara la oportunidad de ser postulada como la candidata mexicana para encargarse de liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Gerardo Esquivel es la persona a la que apoyará para que ocupe este cargo.

Fue durante la conferencia matutina de este jueves que el mandatario de México confirmó esta información que se había rumorado en distintos medios de comunicación y que reportó El Heraldo Media Group desde la noche del pasado miércoles. El subgobernador del Banco de México será presentado como aspirante antes de este viernes, fecha en que finaliza el plazo oficial para esto.

Con esto, el economista estaría en la competencia representando al país para la organización que forman también Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia; Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador; El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras; Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay; República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, son los países regionales del BID.

El presidente aseguró que la razón por la cual Bárcena rechazó el cargo fue que debía atender un asunto familiar relacionado con su esposo, quien se encuentra enfermo. Destacó que es indispensable que México esté representado en este organismo, debido a que sirve para ayudar a otras naciones hermanas.

"No es para tener créditos nosotros, nosotros no queremos endeudar al país, no vamos solicitar, pero sí hay países que requieren un apoyo”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que el país propuso a Esquivel porque es un economista capaz, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, y una persona honesta.

Destacó que el país tiene una buena relación con el continente y que la situación económica en la que se encuentra la nación es uno de los factores por los que ve una buena perspectiva para el posible nombramiento del funcionario.

Informó que tanto Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, son los encargados de realizar una negociación con los otros gobiernos para que acepten la propuesta de Esquivel al frente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Sigue leyendo:

Banxico pide paciencia: Gerardo Esquivel asegura que inflación en México comenzará a bajar