Hoy no circula 11 de noviembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Nos acercamos a la antesala del tercer fin de semana del mes, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 11 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 11 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 11 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Línea 12 del Metro: Habrá nuevo servicio exprés de RTP de Tláhuac a Constitución

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que ha proporcionado 10 unidades que apoyarán al servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, el cual se encuentra cerrada por reparaciones tras el accidente ocurrido en mayo de 2021.

De acuerdo con el comunicado del gobierno de la Ciudad de México, la ruta que apoyará a la Línea 12 será del CETRAM Tláhuac al CETRAM Constitución de 1917, en ambos sentidos y en dos horarios: turno matutino y vespertino, de 5:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas, para mejorar la movilidad de las personas que transitan esta zona.

