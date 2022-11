¡A 13 pesos! remate de boletos para asistir a América vs Tigres femenil desata ola de críticas

América y Tigres se enfrentarán el próximo viernes y lunes para buscar el título de la Liga MX Femenil. El partido de ida se jugará el próximo 11 de noviembre en el Coloso de Santa Úrsula y ha llamado la atención, en redes sociales, debido al bajo precio por el que se venden las entradas para presenciar el evento. El club azulcrema anunció hay tres costos para los boletos: 20, 30 y 60 pesos, dependiendo de la zona; no obstante, internautas han denunciado que en TicketMaster se venden a tan solo 13 pesos.

De igual manera, la cuenta oficial del Club América detalló que para que todos los fanáticos puedan acudir al encuentro contra Tigres, está vigente una promoción de 2x1 en todos los boletos, los cuales se venden a menos de 60 pesos mexicanos. Luego de que los costos se viralizaron en redes sociales, diversas colectivas feministas se pronunciaron al respecto para exigir visibilidad al deporte femenino.

"13 pesos un boleto para asistir a la final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, mientras que un boleto para ver a la selección varonil no cuesta menos de 150 o 200 pesos", escribió en Instagram Women on fire, una colectiva de mujeres feministas. La organización agregó que es necesario que "comencemos a dar más visibilidad al gran esfuerzo y talento de las mujeres deportistas".

De igual manera, otras usuarias de las redes sociales se pronunciaron en contra del precio de los boletos para el partido de ida entre Club América y Tigres. "El fútbol femenil no vende igual que el varonil porque no se le da la misma exposición y seguramente tiene menos patrocinadores. Son un equipo profesional, deberían tener un trato más justo", "recuerdo que antes eran gratis, así que vamos por buen camino" y "esos partidos ni siquiera son televisados, así que les dan menos visibilidad que a los de los hombres y poco reconocimiento a lo que hacen", son algunos de los comentarios que circulan en Twitter e Instagram.

Por otras parte, otras usuarias señalaron que vender los boletos a bajo precio es una estrategia por parte del Club para visibilizar el futbol femenil y que nadie tenga excusa para no acudir a presenciar el partido. "Yo creo que lo hacen para darles más exposición y que así nadie tenga excusas para no ir a verlas y conocer su desempeño en la cancha", escribió una mujer en la publicación de Instagram compartida por Women on fire.

Diversas colectivas se pronunciaron al respecto. Ig: @Womenonfire

¿Cuánto cuesta un boleto para un partido de fútbol varonil?

En una de sus publicaciones más recientes el Club América compartió los precios para las entradas del partido entre los azulcremas y Toluca, un evento que tuvo lugar en el Coloso de Santa Úrsula el pasado 22 de octubre de 2022. En un post para publicitar el enfrentamiento, la cuenta oficial de las águilas anunció que las entradas se vendían desde los 350 pesos hasta loa 1,700 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que el encuentro entre América y Toluca, donde los boletos más baratos se ofertaban en 350 pesos, fue un partido de las Semifinales de la Liga MX varonil; mientras que en el enfrentamiento entre las azulcrema y Tigres, donde la entrada más cara se vende en 60 pesos, se disputa el campeonato de la Liga MX Femenil.

