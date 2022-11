Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 1 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada martes, el mandatario comienza con la sección el Pulso de la salud y sobre los avances en la federalización de la salud con el programa IMSS-Bienestar.

López Obrador recordó que este 1 de noviembre se recuerdan a nuestros difuntos niñas y niños y mañana el de los adultos. Indicó que el miércoles no habrá reunión de seguridad ni conferencia de prensa Mañanera. Dijo que irá a Tabasco para seguir con la tradición mexicana de recordar a los fieles difuntos, "no me sentiría bien si no lo hago".

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que van cuatro meses seguidos en que se continúa en descenso los contagios de Covd-19, "estamos en un periodo inter epidémico en un valle que se presentan las distintas oledas". Dijo que hay 3 por ciento en camas generales y 1 por ciento en camas con venitlador. "En mortalidad tenemos cifras de defunciones promedio diarios que son menores a 5, ya es frecuente tener que en el cierre de información se presenten cero defuncions en ese periodo".

Sigue la conferencia de prensa en vivo:

RMG