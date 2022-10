Hoy no circula 7 de octubre: Qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Estamos por llegar al primer viernes del mes de octubre y el otoño ya se hace presente, pero el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este 7 de octubre.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 7 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 2 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 7 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Día de Muertos 2022: Fecha, ruta del recorrido y todo lo que debes saber del tradicional desfile

Al igual que las fiestas patrias, el Gobierno de la Ciudad de México ya realiza los preparativos para celebrar, una vez más, el Desfile de Día de Muertos 2022. Asimismo, se anunció el paseo nocturno en bicicleta por esta festividad. Cabe destacar que ambos estuvieron suspendidos dos años a causa de la pandemia del Covid-19 por lo que se espera una gran participación de los capitalinos.

Pero la festividad tiene más eventos como el Paseo Nocturno en bicicleta con motivo del Día de Muertos organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi). La dependencia capitalina indicó que ésta será el 29 de octubre de las 19 a las 23 horas y comprenderá una distancia de 20 kilómetros.

Sigue leyendo:

Intensa lluvia azota la CDMX: activan alerta amarilla en todas las alcaldías

Venustiano Carranza implementa programa “Escuela Segura, Sendero Seguro” en 159 planteles escolares

Claudia Sheinbaum presume que CDMX es una "Ciudad Ganadora", conoce los premios