Ricardo Monreal negó querer reconocimiento del presidente con dictamen sobre Fuerzas Armadas: "Busco cumplir con la ciudadanía"

La Cámara de Senadores votaría hoy, en comisiones, el dictamen que pretende prorrogar la autorización a las Fuerzas Armadas para coadyuvar en tareas de seguridad pública en tanto se consolida la Guardia Nacional (GN).

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la votación podría darse en unas cuatro o cinco horas.

"No puedo asegurar ni garantizar que tenga la mayoría constitucional, eso será hasta el momento mismo de la votación".

Agregó que se ha intentado aceptar modificaciones, fraseos, propuestas de redacción de todos los grupos parlamentarios, pero no se puede garantizar ninguna de las decisiones.

Destacó que si se aprueba el dictamen, no está buscando la aprobación en el Palacio Nacional.

"No estoy buscando eso, busco cumplir con la ciudadanía, cumplir con mi responsabilidad de legislador, tengo respeto por el Ejecutivo, pero no es en razón de buscar ni lucimiento, ni reconocimiento ni estrellitas, lo que quiero es cumplir con mi obligación constitucional de otorgarle a las Fuerzas Armadas reconocimiento constitucional", aseguró.

Añadió que ahora se tiene una nueva redacción, en la que hay muchos avances respecto de las Fuerzas Armadas y el establecimiento de mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, desempeño, evaluación, informes, que no han existido históricamente.

Resaltó que si bien habló con todos los grupos parlamentarios, con el PAN, el PRD y MC, y en algunos casos sus propuestas fueron contempladas, es posible que no acompañen la propuesta de reforma constitucional, por razones de estrategia política.

"Tengo la confianza de que nos puedan acompañar los suficientes para construir la mayoría constitucional", expresó.

Responde a exdirector del Cisen

El senador de Morena indicó que Guillermo Valdés, quien fue director del Cisen, en el gobierno de Felipe Calderón, se equivoca al decir que se busca militarizar del país.

"Está equivocado, estoy dispuesto a debatir con él, jamás se han presentado mecanismos parlamentarios de esta naturaleza, y no acepto que sean cosméticos, yo no me prestaría a eso".

