Tequila, cultura y arte en una botella conmemorativa al Día de Muertos

La cultura y tradición mexicana del Día de Muertos quedaron inmortalizadas en una botella de colección hecha en cerámica por el artesano mundialmente reconocido, Rodo Padilla, para la empresa tequilera Cava de Oro, se trata de una edición especial que consta de 400 botellas, que llevan el infaltable "gordito en bicicleta", sello especial del artista.

"¡Quiero transmitir vida aún en el Día de los Muertos! Una de las cosas que todos esperamos en esta temporada es el pan de muerto. Y siempre hay una luz, por eso pongo las velas. Son elementos que quise usar para la botella, y que, a la gente que la tenga y la consuma, le pueda transmitir alegría. ¡Es para festejar! Son colores alegres. Ahí va el gordo en bicicleta y trae su piña de agave. Yo veo que los mexicanos amamos la vida y a la muerte le tenemos miedo, por eso la tratamos con humor. ¡Pero sí le tenemos miedo, no queremos morir! El mexicano, ante el miedo que todo mundo tiene a la muerte, le saca ese momento de humor o alegría", comentó a El Heraldo de México, el artesano jalisciense Rodo Padilla.

Cada una de las botellas fue pintada a mano en su taller ubicado en el pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque, la cuna artesanal de Jalisco. El diseño de la botella se ha vuelto un atractivo plus en los tequilas de exportación.

La casa tequilera para esta tercera edición especial creó una bebida con características y sabor únicos, es decir, un tequila extra añejo de doble maduración con seis años de añejamiento en barricas de roble americano que habían sido utilizadas para madurar vino tinto, lo que le da un sazonado amielado especial.

"El tequila se ha convertido en un producto impresionante, jamás pensado, nadie de los mexicanos nos imaginamos que el tequila iba a tomar ese paso de ser aceptado en todo el mundo. ¡Ya no puedes dejar el tequila de lado! Una casa sin tequila no puede existir, y no es sólo una casa mexicana, en cualquier parte del mundo", añadió.