Auditorio Nacional baja de su cartelera a La Única Internacional Sonora Santanera

Tras la demanda en contra del Auditorio Nacional por parte de la familia Colorado, los ejecutivos de este recinto decidieron bajar de su cartelera a La Única Internacional Sonora Santanera. Cabe recordar que el pasado 18 de octubre en conferencia de prensa, la familia Colorado, actuales titulares de la Denominación Sonora Santanera, a través de su equipo de abogados anunciaron que el pasado 3 de octubre, mediante resolución "Definitiva" del IMPI se declararon nulas todas las marcas que habían registrado los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera en razón que la Sra. Yolanda Almazán (Viuda de Carlos ColoradoVera), ha demostrado ser la única titular de todos los derechos.

Por este motivo, existe gran expectación por saber si el Auditorio Nacional cumplirá al 100% con la Ley de Espectáculos actualmente vigente en México, y que prevé que en caso de que no se presente un artista que anunciaron, se podrá reclamar el 100% del reembolso de su boleto y este deberá realizarse en menos de 48 horas, esto se deberá de hacer directamente en las taquillas o un escrito a Ticket Master, ya que no cumplieron con la campaña que se llevó a cabo durante mucho tiempo en la que anuncian a Paquita del Barrio y de invitados a la Única Internacional Sonora Santanera.

La Única Internacional Sonora Santanera ya no se presentará en el Auditorio Nacional

FOTO: Especial

Auditorio deberá entregar devoluciones

El Auditorio Nacional deberá de devolver las entradas ya que, de no presentar a la agrupación, aunque con los demás del elenco si estén cumpliendo, la intención es que se presente, pero al ya no tener el nombre, ya no es La Sonora Santanera, por lo que no se sabe con qué nombre se presentarán y entonces estarán incurriendo en un incumplimiento al público en general.

Está por verse qué acciones tomará el Auditorio Nacional, dado que este hecho marca un punto de inflexión en su historia al haber bajado de su publicidad a un artista previamente anunciado sin haber avisado con tiempo y de manera formal a todo el público que adquirió sus boletos, están cayendo en una infracción, ya que si no se presenta la agrupación tendrán que reembolsar las entradas de manera pronta e inmediata.

