AMLO destaca avances en Plan de Salud para el Bienestar en Sinaloa

GUAMÚCHIL, SIN.- “Vale la pena aguantar, aunque estén corajudos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que con el cambio en la política de bienestar se atiende a los adultos mayores.

“Manifestó que se cuenta con finanzas públicas sanas ya que ahora no se roban el presupuesto como sucedía antes y el próximo año se tendrá un aumento de 100 mil millones de pesos para la pensión de los adultos mayores.

El Presidente destacó que el Plan de Salud para el Bienestar en Sinaloa priorizará la atención preventiva de infartos y cáncer.

Acompañado de integrantes de su gabinete y el gobernador Rubén Rocha (Morena), el titular del Ejecutivo dijo que tenía una buena noticia que no le gustaría a los conservadores.

“Va a aumentar en enero 25 por ciento la pensión. Ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, ¿y saben cuánto va a incrementarse? 100 mil millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables”, apuntó.

“¿Qué pasaba antes? Pues se robaban el dinero. Ahora, desde luego que los expresidentes, sobre todo Fox, que es el que más se queja, ya no tienen pensión ¿Saben cuánto les daban a los expresidentes? Cinco millones de pesos mensuales. Ya se acabó eso. Entonces, ¿verdad que vale la pena aguantar, aunque estén corajudos, todos los reclamos?”, recalcó.

En Salvador Alvarado, el mandatario afirmó que en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, el Gobierno de México garantizará equipo y personal especializado, además del servicio de hemodiálisis para que los habitantes no se trasladen de sus comunidades.

“La principal causa de muerte, que son los infartos. (...) No se tenía para atención preventiva de infartos, pero es para prevenir, es decir, para salvar la vida, siempre y cuando no pase de una hora, dos horas, y ya se tenga una intervención, un cateterismo, porque si no, no se salva el paciente, entonces vamos a tener estos equipos”, señaló

En el Hospital IMSS-Bienestar Guamúchil, el Presidente señaló que ya se levanta el sistema de salud por lo que será de los mejores del mundo “aunque lo duden”.

