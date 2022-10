AMLO celebra cambio en política social pese a "corajudos"

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pese a los reclamos de los conservadores -como del exmandatario Vicente Fox- ya que con el cambio en la política que ahora es de bienestar se atiende a los necesitados como los adultos mayores, “que vale la pena aguantar aunque estén corajudos”.

Afirmó que se cuenta con finanzas públicas sanas ya que no se roban el presupuesto como era antes y el próximo año tan solo hay un aumento de 100 mil millones de pesos para la pensión de los adultos mayores.

“Les doy una buena noticia aunque no les gustan los conservadores, pero por eso me río, va a aumentar en enero 25 por ciento a la pensión, y me río porque ahora se está discutiendo el presupuesto en el congreso y saben cuánto va a incrementarse el presupuesto, 100 mil millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables, que pasaba antes, pues se robaban el dinero, ahora desde luego que los expresidentes ahora Fox, que es el que más se queja, ya no tiene pensión, saben cuánto les dan a los expresidentes, cinco millones de pesos mensuales, ya se acabó eso, verdad que vale la pena aguantar aunque estén corajudos”, expresó.

El mandatario señaló que el aumento a la pensión será de 25 por ciento

FOTO: Especial

FOTO: Especial

Avanza IMSS-Bienestar

En el Hospital IMSS-Bienestar Guamúchil, el presidente señaló que ya con la baja en la pandemia ahora se levanta el sistema de salud por lo que será de los mejores del mundo “aunque lo duden los conservadores porque es un compromiso”. Dijo que avanza la implementación del modelo IMSS-Bienestar.

Ante las protestas de que se cancele el proyecto de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, aseveró que se requiere de los fertilizantes porque se requiere producir alimentos ante la inflación que se tiene el mundo. López Obrador dijo que se realizó una consulta en donde la mayoría la avaló, por lo que no fue una imposición.

Prometió grandes avances con el modelo de salud IMSS-Bienestar

FOTO: Especial

También llamó a que los productores de Sinaloa siembren maíz blanco porque se necesita. En su mensaje, el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), externó su respaldo al primer mandatario y se confesó “Chairo”.

“De mi parte decirle al presidente que estoy muy conforme con lo que nos está ayudando. Yo seguido les digo yo soy un chairo del presidente, un seguidor del presidente. Alguien me preguntan `Oiga. ¿está usted de acuerdo con lo dijo el presidente? Pues mira no sé lo que dijo, pero si lo dijo el presidente estoy de acuerdo con él´ “, expresó.

