VIDEO | Así rescataron a tres personas perdidas en el Parque Izta-Popo

Tres personas senderistas que se encontraban de paseo en el Parque Nacional Izta-Popo, en el municipio de Amecameca, Estado de México, se perdieron durante las últimas horas del domingo 2 de octubre cuando descendían de la reserva natural, considerada una de las más importantes en la zona centro del país.

Refirieron que justo cuando iban de regreso, comenzó a caer la noche y perdieron visibilidad, por lo que ya no conocían su ubicación exacta y no sabían como volver. Ante este panorama, reportaron la emergencia a la persona que guiaba su grupo de viajeros y ésta a su vez llamó a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Al lugar llegaron elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste y de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, quienes de inmediato comenzaron con la búsqueda de las tres personas extraviadas. Momentos antes de desplegar el operativo, pudieron contactarlas vía celular y entonces fue que empezaron a rastrearlas.

Una vez que las encontraron, los rescatistas les preguntaron su estado de salud y si consideraban que necesitaban atención médica, pero los senderistas dijeron que no, pues únicamente estaban cansados tras bajar de las inmediaciones del volcán Popocatépetl.

Regresaron sanos y salvos

Tanto los viajeros -dos hombres y una mujer- como los policías descendieron por el camini conocido como "Boca de Tiburón" , para luego llegar al paraje de "La Joya", donde ya los esperaban para después llevarlos a sus domicilios, informó la mañana de este lunes la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Es importante recordar que el Parque Nacional Izta-Popo es una reserva natural de más de 40 mil hectáreas que comparten los estados de México, Puebla y Morelos. Su área resguarda a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a los cuales no hay acceso debido a que el primero se encuentra en constante actividad.

Sin embargo, en el resto de la reserva natural se pueden realizar diversas actividades al aire libre, como el senderismo, alpinismo, camping y ciclismo de montaña, sin embargo, estas deben llevarse a cabo con extremo cuidado y de preferencia con guías para evitar extraviarse en la zona boscosa.

Tras este incidente, que afortunadamente no pasó a mayores, la Policía de Alta Montaña pidió a los excursionistas no alejarse de los senderos seguros ni de los grupos con que viajan, adempas de viajar con la ropa y calzado adecuados para este tipo de actividades; asímismo, les recomendó seguir las indicaciones de las autoridades para no ponerse en riesgo.

SIGUE LEYENDO:

La UNAM responde: ¿Hay relación entre el sismo del 19S y la actividad en el volcán Popocatépetl?