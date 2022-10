Corrieron a Denise Dresser del Zócalo: lo que dijo AMLO, la respuesta de la politóloga y todo sobre el tenso momento

La politóloga Denise Dresser fue encarada por manifestantes en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México que participaban en la marcha por el 2 de octubre -recordando la matanza estudiantil en Tlatelolco en 1968-. Justo en la Plaza de la Constitución, la también escritora fue recibida al grito de “fuera, fuera”:

“Vienes a burlarte de nuestra lucha… fuera, fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera”, dijo uno de los jóvenes manifestantes al que el resto de los inconformes siguieron para mostrar su descontento por la presencia de la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la congregación.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la Mañanera de este lunes que debe seguir habiendo debate, ya que aseguró que antes no había. “Nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores, ahora es distinto. Ya hay tantos, lo he venido diciendo”, explicó.

La confrontación se dio en el marco de las protestas por el 2 de octubre. (Foto: Cuartoscuro)

Recordó que en durante su campaña rumbo a la presidencia, dijo que cuando hablaba sobre la transformación se pensaba que era un slogan, “Yo advertí, va a ser una transformación profunda, igual que la Revolución, solo que de manera pacífica”, dijo.

Denise Dresser respondió

"Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad", expresó la doctora Dresser en un video publicado a través de su cuenta de YouTube.

Señaló que desde hace décadas, "gobierno tras gobierno" se ha manifestado en contra de la impunidad en particular contra actos donde los militares han violado los derechos humanos, como sucedió en 1968 con el llamado "halconazo". Y agregó:

"Quienes presumen en gritar 'fuera Dresser' les recuerdo: yo también soy ciudadana con derecho a la libertad de expresión. Yo también soy mexicana con el derecho a marchar acompañando a colectivos de feministas, de antimilitaristas, de madres buscadoras de hijos desaparecidos, que también son pueblo... Quienes me corrieron ponen en peligro el pluraismo que toda democracia debe respaldar y violan el espíritu que animó el movimiento estudianttil del 1968 que buscaba más democracia, no menos", expresó la politóloga.

AMLO cita el tuit de Sabina Berman

El mandatario agregó que en el bloque conservador se sienten ofendidos y molestos por la falta de privilegios, insistió que dicha práctica ya terminó ya que los “apoyadores”, los que recibían dinero del Gobierno, como periodistas, intelectuales orgánicos e incluso “pseudocientíficos” para que les aplaudieran a los gobernantes, “para que les prendieran incienso”, ya no reciben más apoyo del erario público.

Aunque afirmó que aún cuando algunos de sus detractores no hayan participado o sido beneficiados con la política de privilegios, “sí les molesta en lo ideológico, porque tienen un pensamiento conservador”.

En ese sentido, López Obrador citó un tuit de la dramaturga mexicana Sabina Berman en el que señaló que en las redes sociales domina la ingenuidad de los simpatizantes de la política de derecha, pero en cambio en las calles, es totalmente lo contrario:

“La ingenuidad de la Derecha. Dominan Tweeter y las mesas de análisis de los medios comerciales. Te callan a gritos cuando opinas fuera de los dogmas neoliberales. Y…. oh sorpresa… en la calle es al revés. Insisto: dejen la simplificación discursiva y el insulto”.

Por lo anterior, el presidente López Obrador fue enfático en asegurar que se debe dejar de lado la hipocresía, por lo cual se debe asegurar que la transformación se dé en completa libertad y de manera pacífica.

“Ayer de lo que sucedió estaba revisando, y no sé si por este hecho o por otros, leí un texto de Sabina Berman que yo creo que resume bien lo que está sucediendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre he insistido en esto, nos pasa a todos, la ingenuidad de la derecha, dominan Twitter, eso también es relativo”, leyó el tuit el presidente quien agregó:

“Eso es lo que está pasando, así era antes, la calle no importaba, decían ‘el Pueblo no existe, la política es asunto de los políticos’, es es el pensamiento conservador, y pues no, ¡esto cambió!” dijo AMLO.

