Claudia Sheinbaum: 5 videos de la mandataria que causan furor en TikTok

En los últimos meses, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha utilizado sus redes no sólo para informar a las y los capitalinos sobre las acciones implementadas desde su administración en favor de las y los ciudadanos, sino también para mostrar un poco de su vida, pero sobre todo para compartir aquellos momentos que son graciosos, lo que ha llamado la atención de los usuarios.

TikTok es la plataforma que utiliza Sheinbaum para compartir sus tropiezos, pero sobre todo compartir sus experiencias más graciosas sobre sus visitas a algún lugar. En cada uno de ellos, podemos ver cómo la mandataria se divierte y disfruta de su trabajo, además de resaltar que los pequeños tropiezos que ocurren son parte de la vida, por lo que siempre hay que verlos con humor.

Desde personas que piden su firma hasta cambiar el nombre de un artista internacional, se han convertido en los momentos más virales, por lo que en esta ocasión hacemos un repaso de los cinco TikToks de Claudia Sheinbaum que están causando furor, y que también están llamando mucho la atención entre los usuarios, quienes dejan miles de likes o han hecho millones de reproducciones de los mismos.

5 videos de Tiktok de Claudia Sheinbaum que son virales

Las redes sociales nos acercan a las personas y la Dra. Sheinbaum lo ha demostrado en su cuenta de TikTok, donde no ha bajado el ritmo de publicaciones y mantiene contenido entre informativo y más creativo.

1.- El último hit de Brittany Spears

En septiembre pasado, la mandataria estatal celebró que el video de Britney Spears y Elton John fuera grabado en la Ciudad de México, pero sobre todo que la Línea 1 del Cablebús apareciera en él.

Durante la conferencia de prensa, la Dra. Sheinbaum cambió un poco el nombre de la princesa del pop, por lo que no dudó en subir el video de su confusión acompañado con la canción de “Oops!...I Did It Again” de la intérprete.

Estas fueron sus palabras: “Oigan, pero si Elton John y Brittany Spears viene a Cuautepec, el último hit de Brittany Spears y Elton John”.

2.- Firma de Claudia Sheinbaum

Durante su visita a la alcaldía Miguel Hidalgo, para dar a conocer su Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria compartió el momento en que firmó la espalda de un chico que le mostró su cariño abiertamente y un mensaje en su espalda donde se puede leer la frase “Te amo Claudia” con un corazón.

Ante esta declaración, Sheinbaum aceptó acercarse a él y a modo de agradecimiento, firmar su espalda por petición del joven.

3.- Claudia Sheinbaum abraza a perrito

En este video, Iztapalapa fue la sede donde la Dra. Sheinabum grabó uno de sus TikToks, pues en él muestra cómo un pequeño cachorro dormía su siesta, pero en cuanto ella llegó se despertó para que lo pudiera cargar. El perrito no fue el único ganador, pues su dueña también pudo tomarse una foto con ella.

4.- Alumbrado del Zócalo capitalino

Para anunciar a sus más de 200 mil seguidores en TikTok que el Zócalo de la CDMX estará iluminado con motivo de la celebración del Día de Muertos, Claudia Sheinbaum hizo un video acompañado con la voz de Homero Simpson.

Estas fueron sus palabras: “Me preguntan que si vamos a encender las luces del Zócalo por el Día de Muertos… No, no, no, no, bueno, sí”. Hasta ahora, el video acumula 1 millón de vistas y más de 115 mil likes con mensajes sobre su gusto por la decoración temática.

5.- “Perdón me equivoqué”

El nuevo cerebro del Metro sirvió también de escenario para un video de Tiktok de Claudia Sheinbaum, luego de que se vea a la mandataria como a otros titulares de distintas dependencias caminando para ingresar a las nuevas instalaciones en el C5, sólo que el único 'pero', fue que se equivocaron en la entrada.

Ante esto, publicó un nuevo video con el icónico audio de la actriz Mara Escalante en su persona de María de Todos los Ángeles. “Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante”.

