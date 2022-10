AMLO culpa a Elba Esther Gordillo y tecnócratas por rezagos en educación y salud

En medio de protestas de maestros, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó este viernes a los tecnócratas que han gobernador el país y a exdirigentes del ISSSTE y del magisterio, como a la maestra Elba Esther Gordillo, por el rezago en los servicios de salud y educación públicos en México.

Desde el municipio de Loreto, al encabezar la supervisión del Plan de Salud para Bienestar en Baja California Sur, el mandatario federal dijo que cuando llegó en diciembre del 2018 se encontró que el ISSSTE era “lo peor que dejaron los corruptos porque se robaban todo” y privatizaron los servicios, negocios que eran manejados por sus exdirectores, uno de ellos impuesto por exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo.

“Nada más que no se olvide, que cuando nos hicieron el fraude en el 2006 que se robaron la presidencia ayudó Elba Esther Gordillo, la maestra Elba Esther Gordillo ¿de acuerdo o no? Bueno, saben qué le dio (Felipe) Calderón en pago, por el fraude, la subsecretaría de Educación para su yerno (Fernando González) y el ISSSTE para (Miguel Ángel) Yunes, que ahora está en el PAN.

“Claro que ahora nos está costando trabajo, pero ya hice el compromiso y los compromisos se cumplen y yo soy un hombre de palabra, vamos a levantar el sistema de salud pública y el ISSSTE y el Seguro”, dijo.

En el evento del presidente de la República protestaron un grupo de maestros de la Sección 3 del SNTE, como parte del paro de labores que llevan en el estado para pedir más plazas, ajuste salarial y mejor servicio de salud y más hospitales del ISSSTE en la entidad.

Promete visita de titular de la SEP

En varias ocasiones interrumpieron, a gritos, al mandatario federal, quien les contestó que por acuerdo de sus dirigentes el próximo sábado 5 de noviembre serán visitados y atendidos por la titular de la SEP, Leticia Ramírez.

“Yo quería que viniera lo más pronto posible, pero acordaron los dirigentes que hasta el sábado. Yo lo que pienso que quieren mantener el paro todos estos días. Está bien, también los chamacos necesitan descanso”, les dijo.

Previamente, en el evento habló el gobernador Víctor Manuel Castro, a quien los maestros lo abuchearon y reprocharon abandonar al magisterio del estado a pesar de haber emanado de ese gremio.

Entre las consignas, le gritaron: “hechos, no palabras”. El gobernador, a quien llaman “el profe”, les contestó.

“Venimos a unir esfuerzos… No, no se me olvida (que soy maestro). Permítanme, compañeros, ese proceso va, lo único que quiero es rogarle a las maestras y maestros que se comporten como siempre hemos sido. Les ruego a los compañeros que nos ayuden, que nadie falte al respeto, ahí por favor les encargo”, dijo.

Supervisa federalización de salud en BCS

López Obrador revisó este viernes los avances del Plan de Salud para el Bienestar en Baja California Sur, señalando que ya se implementó en Nayarit, Tlaxcala y Colima, y también avanza en Sonora y Sinaloa.

En el evento, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que el plan es duplicar en los próximos dos meses la federalización del servicio de salud pública en 12 estados del país.

"Las tareas de educación, promoción y prevención de la salud son importantes y de primer orden. Lo anterior, favorecido y fortalecido por el proceso de federalización de los servicios mediante el programa IMSS Bienestar el cual estamos comprometidos en lograr una progresiva y mayor cobertura nacional para cubrir 12 estados antes de finalizar este año”, expuso.

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que a la par de mejorar todos los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, con los equipos, personal y medicinas necesarias, comenzará en enero del 2023 a basificar a los trabajadores.

“Los contratos de eventuales que hay en Baja Sur, que hay mil 01 personas que han estado años y años, en algunos casos como eventuales, hemos empezado el proceso de evaluación, llevamos 427 personas evaluadas, vamos a continuar con todos, para que el 31 de diciembre que vence su contrato a partir de enero ya tengan una base, con este extraordinario nuevo modelo”, garantizó.

