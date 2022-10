Miguel Torruco: México es el segundo destino turístico mundial, hay 21 mmdd en ganancias

El sector turismo del país se encuentra en franca recuperación tras más de dos años de la pandemia de Covid-19, aseguró en un video, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el titular del ramo ordenó la presentación en la que se informó que de septiembre del 2021 a julio del 2022, mejoraron prácticamente todos los indicadores.

Se resaltó que la llegada de turistas internacionales pasó de 22.5 millones a 29.8 millones, lo que significa 7.3 millones de turistas más, lo que permitió alcanzar la segunda posición mundial en llegada de turistas, sólo detrás de Francia y el saldo de la balanza turística muestra un superávit de más de 16 mil 669 millones de dólares.

El Ingreso de divisas, provenientes de visitantes internacionales a México pasó de 11 mil 286.2 millones de dólares a 21 mil 756.5 millones, lo que significa un incremento mayor al 90 por ciento. Esta cifra coloca a México en el lugar número nueve del mundo después de que, en 2018, ocupaba el país, la posición número 17.

La recuperación económica alcanza al sector.

En el video, se señaló que la reactivación turística ha sido posible gracias a la no restricción de vuelos; las medias bio sanitarias adoptadas; la vacunación universal, el no endeudamiento; la no cancelación del tianguis turístico internacional, la innovación y mantener el contacto digital con los tour operadores, entre otras cosas.

Otros aspectos importantes son que la llegada de turistas vía aérea se duplicó, pasando de ocho millones 606 mil turistas a 16 millones 468 mil. El gasto medio de los visitantes internacionales tuvo un fuerte aumento al pasar de 277.30 dólares a 424.70 en el mismo periodo, equivalente a un aumento de más del 53 por ciento.

La ocupación promedio ha ido en aumento, al mes de julio del 2022, es 52.5. el PIB turístico en 2021 representó el 7.4 por ciento del PIB nacional y se estima que para 2022, sea de 8.4 por ciento.

Sigue leyendo:

Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla inauguran Corredor de Ofrendas

FOTOS: así iluminó Tlaxcala sus calles por el Día de Muertos