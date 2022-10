Hoy no circula 28 de octubre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Inevitablemente llegamos al último viernes de mes y con ello el inicio de las celebraciones del día de muertos que inician este fin de semana, aunado al Gran Premio de México. Pero pon atención porque el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 28 de octubre, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 28 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si la placa de tu auto tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 28 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Día de Muertos: Disfrázate para la Carrera Nocturna Miquiztli de la Sedema

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), que invitó a las y los capitalinos a participar en la "Carrera Nocturna Miquiztli", la cual se llevará a cabo dentro del Parque Ecológico Xochimilco A través de su cuenta de Twitter, la dependencia compartió la información acerca del evento, el cual se llevará a cabo en el renovado Parque Ecológico de Xochimilco. "En sus marcas, ¿list@s? Ya casi es la “Carrera nocturna miquiztli” del Parque Ecológico de Xochimilco. Serán 5 kilómetros de distancia y puedes venir disfrazad@", señala la dependencia.

