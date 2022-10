Efectos de impuestos al alcohol sobre empleo, crecimiento, medio ambiente y finanzas públicas locales

Los impuestos especiales a ciertos productos han servido en muchos países como un mecanismo extrafiscal para inhibir su consumo, especialmente, cuando tienen efectos nocivos sobre la salud o el medio ambiente. Un caso muy claro es el de las bebidas alcohólicas, alimentos de alto contenido calórico y el tabaco. En este tipo de productos, se ha comprobado que mayores impuestos reducen el consumo de alcohol o tabaco y además permiten que el Estado obtenga mayores ingresos, obteniendo de ello, esencialmente mejoras en la salud pública.

La mayoría de los países cobran el impuesto especial a bebidas alcohólicas utilizando esencialmente dos tipos de esquemas, aunque en ocasiones se hace de manera combinada: el esquema llamado ad quantum, el cual grava el producto con una tasa por litro de etanol a diferencia del esquema ad valorem, el cual se aplica en México y grava al producto con una tasa sobre el valor del producto.

Desde hace varias décadas se ha argumentado que el aumento a las tasas de productos de tabaco o alcohol provocaría menores ventas del producto, lo cual derivaría en la pérdida de puestos de trabajo. Pero estudios más recientes han encontrado que el esquema ad quantum en el caso de las bebidas alcohólicas, puede tener efectos positivos sobre la demanda y la calidad de los productos, incrementando el precio de los que son de menor calidad y haciendo más accesibles los de mejor calidad, como es el caso de las bebidas artesanales, vinos y licores premium. Una mayor demanda de este tipo de productos generaría efectos positivos para las industrias locales y tradicionales que son parte de las economías de escala.

En cuanto a los productos derivados del tabaco, se ha encontrado que si bien un incremento de tasas puede provocar una disminución de puestos de trabajo que están directamente asociados al cultivo, fabricación y ventas, en cuanto a las demás industrias de servicios, manufactura, transporte, comunicaciones, etc., en realidad se produce un aumento de puestos de trabajo notable. Esto se explicaría por que habría un desplazamiento de la fuerza de trabajo de las industrias de bebidas o tabaco hacia otras industrias en una misma economía.

Adicionalmente, aplicar tasas de impuesto especial permite reducir la huella ecológica, ya que menor consumo de estos productos implica también necesidad de una producción menor, y ello una menor huella hídrica, agrícola y energética, además de menor uso de productos químicos.

Finalmente, se destaca que los impuestos especiales ad quantum resultan ser más beneficiosos para las finanzas públicas. De acuerdo con la investigación The Mexican Tax on Alcoholic Beverages: Reasons to Change It de Rodríguez Quinto (2022), la recaudación del IEPS de bebidas alcohólicas en 2019 fue de $57 mil 361.3 millones de pesos, equivalentes a una tarifa fija de casi 106 pesos por litro de alcohol puro. Esto sugiere que con tarifas superiores a $106, esta recaudación aumentaría; es decir, que la progresividad en el sistema ad quantum es evidente en la distribución de la carga tributaria. para obtener los mejores resultados en términos tanto de ingresos como de salud, los impuestos sobre el alcohol generalmente deben imponerse a tasas específicas impuestas sobre la base del contenido de alcohol y ajustarse periódicamente según la inflación.

Entre las mejores prácticas de cambios en impuestos y estructuras impositivas aplicadas a productos de alcohol a nivel mundial están: la adopción de un sistema fiscal relativamente simple que aplica impuestos equivalentes a todos los productos de alcohol; aumentos en estos impuestos que excedan los aumentos en los precios al consumidor y los ingresos para reducir la asequibilidad de los productos de alcohol; minimización de los incentivos para que los consumidores cambien a marcas o productos más baratos en respuesta a los aumentos de impuestos; y oportunidades reducidas para eludir y evadir impuestos.

Los efectos de este tipo de sistemas fiscales tienen un mayor impacto en la salud pública y, al mismo tiempo, producirá un flujo confiable de ingresos fiscales, gracias a que son sistemas más efectivos cuando se combinan con una administración fiscal sólida, incluyendo sistemas de control y seguimiento de alta tecnología.

El estudio completo puede consultarse en: https://bit.ly/3W7puwu

