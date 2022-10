Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 26 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada miércoles, el mandatario federal inicia con la sección Quién es quién en las mentiras a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

López Obrador indicó que no se había presentado un gobierno tan atacado desde la época del periodo presidencial de Francisco I. Madero. Dijo que “da gusto que ahora cuestionen y ataquen al gobierno un día sí y el otro también y a veces obsesivo. Y afirmó: “Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido. Ahora no, que, si no es la guacamaya, chachalaca, el jaguar, el león, la ardilla…”.

Ana Elizabeth García Vilchis desmintió que haya habido supuestas explosiones en Tabasco. Acusó que la oposición “hace dizque noticias". Resaltó que una encuesta de la empresa Enkoll, señaló que sólo el 29 por ciento de la gente se enteró de la filtración de grupo Guacamaya sobre el hackeo al Ejército.

Sobre el rescate de un niño tirado sobre un enorme charco de agua tras las inundaciones en Escuinapa, Sinaloa, López Obrador proyectó un video y aseguró: “Lo que se tiene en la cabeza es que lo del Ejército es fuerza, es dureza, se les olvida que el soldado es pueblo uniformado, que está lleno de sentimientos como todos y que hace una labor social muy importante, son los primeros en llegar cuando hay una tragedia, cuando hay temblores inundaciones, incendios, marinos y soldados, y no se tome encuesta muchas veces esa importante labor”.

Sigue la conferencia de prensa en vivo:

RMG