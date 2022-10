Sindicatos del Cecyte se manifiestan en Palacio Nacional por homologación de salarios

Este martes, integrantes de la Confederación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Estudios Científicos (Cecyte) se manifestaron frente a Palacio Nacional, lugar donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir homologación de salarios y prestaciones justas.

El grupo de aproximadamente mil personas terminó un mitin en el Zócalo, corazón de la capital del país. Posteriormente salieron en marcha hacia el Paseo de la Reforma donde permanecen a la altura de Avenida Juárez, afectando la circulación en la zona Centro de la Ciudad de México.

Vale recordar que la semana pasada, el organismo anunció un paro nacional indefinido de labores ante el incumplimiento de reasignación de 440 millones de pesos para salarios e infraestructura de todos los planteles. Ramon Gastelum Lerma, presidente nacional de la confederación, aclaró que llegaron a un acuerdo con los diputados federales para que se realice esta reasignación de recursos, pero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no han tenido respuesta.

La semana pasada, el organismo anunció un paro nacional indefinido de labores (Foto: Especial)

Solicitud del Cecyte

La solicitud en específico es que lo antes posible se establezca una mesa de trabajo donde se firme una minuta con los compromisos claros de esta reasignación de recursos, que aseguraron es una necesidad para maestros y estudiantes. Señalaron que desde hace 15 años no se les realiza una recompensa salarial a los maestros del nivel medio superior, como si se ha hecho en el nivel básico, por eso la exigencia.

Además, apuntaron que es necesario rehabilitar varios planteles que no cambian mesa bancos o aires acondicionados desde hace 10 años. De no llegar acuerdos, seguirá el paro indefinido en todos los planteles de Cecyte, donde más de 30 mil trabajadores, de los 29 estados no saldrán a laborar afectando a más de 500 mil estudiantes. Más los planteles que quieran sumarse al Conalep y de los telebachilleratos.

