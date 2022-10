Carla Humphrey le abre la puerta a la Reforma Electoral: “No estoy peleada, las leyes son perfectibles”

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), le abrió la puerta a una Reforma Electoral que se está planteando en la Cámara de Diputados y que discutirá más 100 reformas, entre ellas constitucionales y leyes en la materia.

“No estoy peleada, las leyes son perfectibles”, expresó en entrevista con Jesús Martín Mendoza en el programa Las Noticias de la Tarde de El Heraldo Media Group.

A pesar de ello, la funcionaria indicó que, para hacer estas modificaciones, en especial las que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser a través de un proceso pausado, plural y donde se escuchen a todas las voces.

Anotó que está de acuerdo que debe de haber modificaciones, pues considera increíble que en México se siga votando como hace más de 30 años. Resaltó el uso del voto electrónico, el fin de las boletas electorales en papel, entre otros temas que hay que trabajar para mejorar los comicios.

A su vez, habló sobre las recomendaciones de la Comisión de Venecia, órgano internacional que advirtió sobre estas reformas. Aseguró que no es la primera vez que emite una opinión y resaltó que está solicitó que haya un amplio consenso para la discusión y conocer sus efectos.

Anotó que está de acuerdo que debe de haber modificaciones (Foto: Cuartoscuro)

Rechazan diputados recomendaciones de Comisión de Venecia

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, así como legisladores del PRI y PT, rechazaron las recomendaciones hechas por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, quien descalificó y alertó de falta de garantías en la propuesta de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo mismo me encontré con el grupo de esta instancia de Venecia, que tiene por objeto revisar los sistemas electorales de todas partes del mundo y también estoy al tanto de las recomendaciones del consejo de Europa, sin embargo, esto es una cuestión entre nosotros, entre los mexicanos y estamos convencidos, una buena parte de la oposición, si no es que toda, de que esto no debe de pasar, les agradecemos mucho sus opiniones, pero nosotros hacemos las propias y estamos convencidas de ellas”, sostuvo el diputado del PAN a pregunta directa sobre el tema.

Añadió que las opiniones de organismos internacionales son bienvenidas, pero sostuvo que hay mejores opiniones de los actores políticos que construyeron las instituciones democráticas que ahora están en peligro con la propuesta hecha por el titular del Ejecutivo que entre otros aspectos, busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral.

Previo a ello, el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también se pronunció por que sean los expertos en la materia quienes coadyuven en la construcción de un posible dictamen y rechazó que de afuera les vengan a decir lo que deben de hacer.

Santiago Creel, así como legisladores del PRI y PT, rechazaron las recomendaciones hechas por la Comisión Europea (Foto: Especial)

“Aquí se escuchan todas las voces como es, en un partido plural, en un gobierno que tiene que fortalecerse en la pluralidad política, y en un sistema de partidos que en México se ha ido consolidando cada día más. Así es que aquí se escucha, pero los que tomamos las decisiones somos nosotros”, señaló el priista en entrevista.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, Fernández Noroña y su correligionario Benjamín Robles también se pronunciaron en rechazo a las recomendaciones de la comisión europea.

“Vale la pena darle una respuesta clara contundente a los herederos de Miramón y Mejía que tienen que recurrir al extranjero para pedir que vengan a atender los asuntos del país, traidores como Miramón y Mejía nos los vamos a encontrar en este debate, no tenemos ninguna duda, así es que les decimos desde aquí en este palacio legislativo a quienes integran esta comisión europea por la democracia, mejor conocida como Convención de Venecia, que se equivocan, opinan que el sistema electoral mexicano tiene la confianza de la mayor parte de la confianza de la mayor parte el pueblo de México, si es así de qué se preocupan, aquí vamos a decidir las diputadas y diputados", señaló Robles.

Con información de Elia Castillo y Jorge Almaquio García.

Sigue leyendo:

Morena y la oposición alistan discusión sobre Reforma Electoral: “No hay ninguna intención de desaparecer al INE”

Reforma electoral: arranca la discusión en la Cámara de Diputados

Reforma electoral: López Obrador pide la opinión de todos, “hasta de Calderón”