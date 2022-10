AMLO advierte a las "corcholatas" no confiar en los publicistas, les quitan la personalidad y los cambian, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los aspirantes a la Presidencia no confiar en los publicistas, pues aunque "están de moda", los cambian y les quitan la autenticidad. Esta declaración la hizo durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

El mandatario de México añadió que las personas dedicadas al marketing de este tipo no saben sobre político y solamente se concentran en que los presidenciables tengan presencia únicamente en las redes sociales, lo cual comparó con el neoliberalismo. Indicó además que no se puede seguir aplicando las mismas recetas ante la crisis mundial, debido a que hay estrategias que ya están caducas.

"Les quitan hasta su autenticidad, los cambian. Un publicista no sabe de política y la política si no es una ciencia, si no es un arte, es un oficio, entonces una recomendación a todos, no se dejen engañar, además cobran muchísimo”, dijo.

El mandatario descalificó a los grupos que apoyan a posicionar a los aspirantes.

La filtración le hizo lo que el viento a Juárez

El presidente de México habló también de la filtración de mas de seis terabytes de información en documentos oficiales de la Sedena por parte del grupo Guacamaya. Aseguró que esta acción fue infructuosa, debido a que se gastaron muchos recursos en ella y al final no se tuvieron los resultados esperaron.

“Estos de la Guacamaya imagínense lo que costó y para que sirvió, nada más para que hicieran el ridículo, no funciona esto, además es hasta ofensivo porque se menosprecia al pueblo, se piensa que el pueblo es menor de edad, que se le puede manipular, esto ya no funciona”, afirmó.

Sigue leyendo:

AMLO: la aerolínea del Estado tendrá un nombre con raíces prehispánicas, descarta llamarla "bienestar"

El nuevo testamento político de AMLO: revela que lo escribió en enero, cuando lo operaron