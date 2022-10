Sedema y UAM Xochimilco colaboran para conservar fauna nativa de Canal Nacional

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) ha trabajado de la mano con otras instituciones para tener una ciudad innovadora que ayude al cuidado del medio ambiente, por lo que ahora mantienen un trabajo de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco para la conservación y cuidado de la fauna que se encuentra en el Canal Nacional.

De acuerdo con la institución la fauna nativa ha regresado a la zona y se ha reproducido de manera exitosa con la limpieza del cuerpo de agua que se realiza desde hace meses en el sitio. Hasta ahora se tienen un registro de al menos 87 aves, la mayoría de ellas migratorias, como la calandria de flancos negros. Además, destaca la presencia del pato mexicano, garzas, gallaretas, entre otras especies de aves.

Por el momento se realiza la tercera etapa de rehabilitación del Canal Nacional, en la que Sedema y UAM Xochimilco trabajan en coordinación para el manejo y resguardo de diferentes especies de fauna que fueron retiradas de la zona. Asimismo, monitorean otras especies, principalmente aves, en las labores de limpieza y rehabilitación de una de las zonas con mayor valor ambiental de la CDMX.

Tercera etapa de rehabilitación del Canal Nacional

José Antonio Campos Cervantes, jefe del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), perteneciente a la UAM Xochimilco, señaló que a partir de los trabajos en el Canal Nacional impulsados por la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el cual empieza en Río Churubusco y termina en la avenida Periférico, la fauna nativa regresó a la zona e incluso se ha podido reproducir.

El jefe del CIBAC mencionó que el monitoreo de la fauna presente, ha dado resultados importantes, incluyendo la recolección de datos para que la Sedema tome mejores decisiones y se pueda conservar la biodiversidad de la Cuenca de México.

“Hay especies muy importantes que son representativas del sitio y que es importante conservar, y esta obra que se ha realizado en conjunto con Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), con Sedema y con la UAM Xochimilco, logra generar información que puede ponerse a disposición de la ciudadanía y de tomadores de decisiones para la conservación de este sitio”, enfatizó Campos.

Por su parte, Sheinbaum Pardo destacó durante los trabajos de la segunda etapa del saneamiento de Canal Nacional que "es un proyecto de infraestructura verde, es un espacio público inigualable que rescata la memoria histórica e hídrica de la ciudad y que nos conecta con la naturaleza".

Conservación del Canal Nacional

José Antonio Campos no perdió la oportunidad de pedirle a la gente que visite el Canal Nacional, tomar conciencia de lo importante que es el lugar para la CDMX, por lo tanto es indispensable cuidarlo y no tirar basura dentro del mismo, además de solicitarles no dejar animales abandonados, pasear a sus perros en el lugar con correo y recoger sus heces.

Con estas acciones los capitalinos podrán seguir disfrutando de un renovado Cana Nacional que ya cuenta con agua más limpia y diferentes especies de aves que llegan o se mantienen en su espacio.

