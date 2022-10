Día Nacional del Médico: la cirugía plástica como una necesidad social

En México existen 305 mil 418 médicos, y de estos, de cada 100, 67 son médicos generales y 33 especialistas en alguna rama de la medicina, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del INEGI, al segundo trimestre de 2021.

Hasta el año 2018 se tenían identificados 1800 especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Como médico cirujano con especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, el doctor Ezequiel Fuentes López, quien forma parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva A.C., cuenta con 38 años de experiencia y con motivo del Día Nacional del Médico compartió que uno de los retos más grandes que enfrenta la especialidad es la educación de la población que requiere de estos servicios, debido a que no solo se trata de estética y vanidad:

“El reto más importante de ser cirujano plástico es entender su función dentro de la comunidad, porque se ha dividido la especialidad entre estética y reconstructiva y eso desde mi punto de vista es un error, la verdad es que somos cirujanos plásticos reconstructores”.

El doctor Fuentes López apoya, desde hace 31 años, un programa de labio y paladar hendido en donde realiza cirugías gratuitas y refirió que ya son 2 mil 350 pacientes operados, y es desde esa y otras experiencias, en las que la cirugía

cambia la vida de las personas, que el Doctor hizo un llamado a las nuevas generaciones a que primero comprendan a profundidad el concepto de la cirugía plástica y se vea como una necesidad especifica de la sociedad y no solamente como vanidad pues la función social del cirujano plástico es primordial.

Ezequiel es además director médico de PiSA Farmacéutica, en donde ha desarrollado una exitosa carrera de 36 años de servicio, entre otras cosas, capacitando a médicos, enfermeras, jefes de residentes, fuerza de ventas, promotores y en su momento apoyando a la formación de generaciones de cirujanos plásticos.

Responsabilidad Social

Como representante de PiSA Farmacéutica quien comparte la visión de Responsabilidad Social, el doctor Ezequiel, mencionó que lo más importante de una persona que consiga un gran bagaje de experiencia es que “no trasciende si no entrega, no trasciende si no da”.

Ezequiel Fuentes López es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en cirugía general en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Centro Médico de Occidente y otra en cirugía plástica en el Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Occidente: hizo un fellow en Suecia y otro en Estados Unidos (cirugía de cabeza-cuello). Además, fue profesor de la Cátedra de cirugía plástica en la Universidad de Guadalajara.

