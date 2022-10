VIDEO | Una joven se dirigía hacia el gimnasio y un sujeto intentó inyectarle presunta droga

Un video que circula en redes sociales puso en alerta a la población de Zapopan, Jalisco, pues en él se ve a una adolescente ingresar a un inmueble, cuando un sujeto entra tras ella y la sigue muy de cerca. Cuando está a punto de entrar a un gimnasio, el hombre ve la oportunidad perfecta e intenta inyectarle una sustancia -presumiblemente droga- pero la joven nota la presencia y volteó a ver qué estaba pasando, por lo que el presunto agresor huyó del lugar. Los hechos ocurrieron en la colonia Arcos de Guadalupe y fueron captados por cámaras de seguridad del lugar. Además el sujeto estaba videograbando a la menor de edad.

La joven informó a sus padres sobre lo sucedido y juntos fueron a Ciudad Niñez de Zapopan para denunciar lo sucedido. La madre de la menor pidió a las autoridades no dejar pasar el caso, pues alguien más podría ser víctima de una circunstancia peor y no tener la misma suerte que su hija. Hasta el momento el agresor no ha sido detenido.

La madre de la adolescente contó que su hija sintió que el sujeto le “aventó” un líquido en sus partes íntimas, por lo que volteó a ver qué ocurría. Cuando la adolescente se percató de lo que sucedía pidió ayuda al personal del gimnasio para que atraparan al hombre, pero ya había escapado. De acuerdo a empleados del lugar es la primera vez que sucede un hecho así.

El contexto de violencia que viven las mujeres se conjunta con el que atraviesa Zapopan, razón por la cual el video provocó pánico entre la población, pues cientos de jovencitas acuden a gimnasios sin acompañantes, lo que las coloca en una posición vulnerable.

Sumisión química

El drogar a las personas contra su voluntad es un fenómeno mundial, RTVE reporta que en España va en ascenso este método, pues los delincuentes anulan la voluntad de sus víctimas para abusar sexualmente de ellas o robarlas. A esto se le conoce como sumisión química. Con esto los agresores consiguen que los afectados no recuerden nada de lo sucedido.

Según EFEminista existen tres tipos de sumisión química. La química oportunista, que se produce cuando la víctima ingiere de manera consciente y voluntaria drogas o bebidas alcohólicas y el agresor aprovecha su estado para cometer los delitos. La proactiva, cuando el agresor intoxica a la víctima de forma deliberada sin consentimiento ni conocimiento de esta. A la mezcla de ambas se conoce como sumisión química mixta.

Los indicadores para saber si se ha sido víctima de este delito son: pérdida de memoria, despertar en un lugar desconocido desnuda o con la ropa mal puesta; además de tener presencia de fluidos y laceraciones en las partes íntimas.

Los agresores usan principalmente depresores del sistema nervioso central, de acción rápida y corta duración, y en su mayoría son solubles en medio acuoso, insípidas e inodoras. Entre las más comunes destaca el alcohol, presente en el 75 % de las sumisiones químicas, así como la bezodiacepinas -calmantes y sedantes fáciles de obtener y que producen automatismo y amnesia-. También se administra Gammahidroxibutirato (GBH) de efecto rápido y que desaparece pronto del organismo, así como otras sustancias como cannabinoides, escopolamina o ketamina.

