VIDEO: la verdad detrás de los aterradores gritos del "niño fantasma" en el Metro de Monterrey

Se acerca el Día de Muertos y ya es común ver en las calles adornos tétricos de calaveras, calabazas, murciélagos y hasta terroríficos mosntruos que son más comunes para quienes celebran el Halloween. En el ambiente se respira ese miedo que se disfruta, porque es señal de que nuestros difuntos están por llegar y que los niños podrán salir a las calles a pedir dulces portando sus mejores disfraces.

Las leyendas de entes que asustan son más comunes en estas fechas, los fantasmas y aparecidos "aprovechan" para sacarle más de un grito a las personas que pasan por donde supuestamente se manifiestan y para prueba está el video que comenzó a circular en redes sociales captado en una de las estaciones del Metro de Monterrey (también conocido como Metrorrey), donde al parecer el alma en pena de un niñito se hizo presente.

En la grabación, que fue tomado por los guardias de seguridad de la estación Zaragoza, se puede apreciar cómo los andenes ya están prácticamente vacíos y es entonces que comienzan a escucharse unos aterradores gritos atribuidos a un supuesto niño fantasma que se aparece en dichas instalaciones del sistema de transporte regio.

Salvo la palabra "mamá", no se alcanza a distinguir lo que grita el supuesto infante, pero se ve cómo uno de los policías avanza por el andén cual si estuviera buscando de donde vienen esos desesperados sonidos. Tanto el guardia que inspecciona como el que va grabando caminan por la estaciones y suben las escaleras, que también están vacías.

Por más que buscaron, los guardias no hallaron al niño que grita. Foto: Especial

El vigilante que graba le pregunta a su compañero que de dónde proviene el grito, "¿dónde es?", le dice un par de veces, a lo que el otro le contesta que es de arriba, por lo que ambos siguen caminando mientras buscan al niño; incluso uno de ellos hace un silbido como esperando que alguien les responda, pero lo único que se escucha son los gritos. "Ninguna persona", dice uno de ellos justo al tiempo que se esfuma por completo el grito.

Usuarios comparten sus aterradoras historias

A ciencia cierta no se saba cuándo fue grabado este video, sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto viral en las redes sociales, y muchos usuarios de Metrorrey han aprovechado la publicación para compartir sus experiencias paranormales en las estaciones de dicho sistema de transporte.

Dos tuiteros mencionaron que no solo en la estación Zaragoza (donde fue grabado el escalofriante video) se escuchan los desgarradores gritos de lo que creen es un fantasma. Mencionaron que también en Padre Mier y Fundadores se han escuchado aterradores lamentos de un niño, además de que la vibra es pesada; dijeron que cuando ya casi no hay gente, se oye que alguien camina y se mete a los últimos vagones, pero en realidad no se trata de nadie.

"Me tocó una vez irme en el último Metro y toda la espera se sintió muy extraña, todo el tiempo de espera que estuve ahí llegue a pensar que algo malo me iba pasar", escribió una joven llamada Gi Gallardo.

Sin embargo, hubo otros cibernautas que rechazan la versión de que un niñito fantasma y afirmaron que se trataba de un gato, posiblemente en celo, cuyos maullidos supuestamente se parecen a los gritos de un menor. Incluso dijeron que se trataba de un video viejo que de hecho fue presentado hace uno o dos años en un programa del famoso youtuber de lo paranormal Dross. .

SIGUE LEYENDO:

Julio Menchaca reta a Samuel García rumbo a la final de torneo Apertura 2022