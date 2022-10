Un médico interno detenido y las protestas de estudiantes de medicina: lo que sabemos del caso Fernando Villalobos

La reciente detención de un estudiante de medicina identificado como Fernando Villalobos ha provocado que sus compañeros realicen bloqueos sobre las avenidas Instituto Politécnico Nacional, Montevideo, Colector 13, Insurgentes norte y en el Eje Central Lázaro Cárdenas, causando afectaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin embargo, el caso ha llamado la atención, pues el médico interno fue detenido por un presunto robo.

El bloqueo realizado sobre la avenida Instituto Politécnico Nacional que iniciaron los compañeros de Fernando duró poco más de 10 horas y aunque la vialidad fue liberada, el joven aprehendido no fue liberado, por lo que desde las 10:00 horas de este jueves, volvieron a organizarse los estudiantes y realizaron otro bloqueo en diversas vías de Lindavista.

Los manifestantes llegaron a los carriles centrales de avenida Insurgentes. | FOTO: @OVIALCDMX

La detención de Fernando Villalobos

De acuerdo con lo señalado por sus compañeros, Fernando fue detenido el pasado martes por la tarde cuando salía de una guardia de 36 horas del Hospital Regional "1° de octubre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) luego de que le realizaran una revisión rutinaria y encontraran insumos médicos en su poder.

Los compañeros de Fernando han mostrado su solidaridad con el joven. | FOTO: Twitter @MariposaConejo

En este sentido, refirieron los compañeros de Fernando que el joven estudiante fue presuntamente detenido con violencia y que su familia, la cual reside en Morelos no fue notificada hasta después de su aprehensión. Ante este hecho, los estudiantes se mostraron solidarios con su compañero y se manifestaron para exigir su pronta liberación.

El motivo de la detención

De acuerdo con las primeras versiones, el joven fue detenido por presuntamente haber robado material de curación, no obstante, los mismos alumnos señalaron que esos materiales ellos los tienen que comprar, por lo que no son del hospital, de igual forma, no cuentan con lockers o algún espacio para guardarlos, por lo que se los tienen que llevar con ellos, lo que podría explicar la razón por la que el médico interno de pregrado tenía dichos insumos.

Otra versión apunta a que el joven pudo haber olvidado entregar dicho material, sin embargo, el motivo de la detención no se ha dado a conocer de forma oficial. No obstante, las personas que apoyan a Villalobos aseguran que las autoridades fueron demasiado lejos al detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

En un video compartido por el reportero Carlos Jiménez se puede ver el momento en que el joven estudiante fue detenido por elementos de Protección Federal, fue escoltado y esposado. Esta publicación causó indignación en sus compañeros, quienes sostienen que los hechos no sucedieron como algunas versiones aseguran y que se está cometiendo una injusticia contra un estudiante.

Otras versiones periodísticas aseguran que el presunto robo sí sucedió, el reportero Juan Carlos Alarcón compartió un tuit en el que dieron a conocer detalladamente los materiales supuestamente sustraídos, entre ellos se encuentran:

9 jeringas de 10mm

1 jeringa de 1 mm

1 jeringa de 3 mm

4 jeringas de 20mm

3 jeringas de 3mm

12 frascos de vacutainer de 7.2 mg y 5.0 ml

12 jeringas más y 10 frascos para muestra de orina de 120mm

74 agujas hipodérmicas

4 gasas propiedad del sector salud

19 guantes quirúrgicos

Se dieron a conocer los presuntos insumos robados por el estudiante. | FOTO: Twitter @amarilloalarcon

Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades y el estudiante de 25 años de edad está por cumplir 72 horas de arresto en tanto, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado (AMMIP) dio a conocer a través de Twitter su postura frente a a lo sucedido con Fernando: "Porque la violencia y criminalización no se concentra únicamente en el gremio médico. Si nos reunimos tendremos mayor impacto y los cambios serán más próximos" escribieron.

A través de un comunicado la AMMIP dio a conocer su postura sobre lo sucedido. | FOTO: Twitter @AMMIP_Mexico

A través de un comunicado de prensa dieron a conocer su sentir al respecto y señalaron que quedarán en espera de la resolución de las autoridades judiciales y esperan el apoyo del IPN y su protección por parte del nosocomio en donde Fernando realiza sus prácticas profesionales.

