Salvador Llamas lamenta violencia desatada por la balacera en Zapopan: "no podemos vivir con miedo"

El día de hoy los jaliscienses, en pleno corazón del Estado, vivieron momentos de horror, de terror, al desatarse una balacera entre civiles y miembros de la Guardia Nacional y la SEDENA, en las inmediaciones de Plaza Andares.



Hasta el momento no se sabe el móvil del ataque que ha dejado una persona fallecida y algunos heridos. Algunas versiones extraoficiales señalan que trataban de quitar la vida a una persona que se encontraba en un restaurante de la Plaza, pero que sus escoltas repelieron el ataque y comenzó el tiroteo; otras versiones señalan que se trató de un intento de secuestro.

Entre las personas que se encontraban al interior del inmueble, se encontraba Salvador Llamas Urbina, director de SEAPAL-Vallarta y consejero Político Nacional de Morena, quien lamentó los hechos ocurridos, al señalar que “la inseguridad no nos puede robar la tranquilidad. Los jaliscienses no podemos vivir con miedo”.



También dijo que es necesario que las autoridades deben actuar y dar resultados, “la seguridad es un asunto de los tres niveles de gobierno y con esto que vivimos el día de hoy, exigimos resultados, la paz y la tranquilidad deben ser algo cotidiano en nuestras vidas y no la excepción”.



Asimismo, señaló que “es urgente redoblar esfuerzos y desplegar más elementos de seguridad para garantizar un clima de tranquilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en todo Jalisco”.

SIGUE LEYENDO:

Jalisco: los impactantes videos de la balacera en Plaza Andares

Jornada violenta en San Luis Potosí: balaceras y una persona descuartizada al sur de la ciudad

Compañeros de escuela se reencuentran, van a cenar y resulta una trampa mortal: “Él estaba obsesionado”