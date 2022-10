VIDEO | El impactante momento en que un tren embistió a un tráiler por intentar ganarle el paso

Este martes se registró un nuevo percance entre un tren y un tráiler de carga. Los hechos ocurrieron en Morelia, Michoacán. De acuerdo con grabaciones que circulan en redes sociales, el vehículo pesado intentó ganar el paso, pero no lo logró y fue embestido. El accidente se registró en las vías ubicadas en Periférico Paseo de la República, a la altura de la tienda comercial Sam's Club, detalló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tras el incidente vial, las autoridades confirmaron que la culpa del percance fue del operador del camión de carga, quien en un intento por ganarle el paso al ferrocarril, terminó provocando un accidente. En el lugar de los hechos no se reportaron víctimas mortales ni heridos; personal de Tránsito y Movilidad del Estado realizaron un operativo para habilitar vías alternas en la circulación, mientras ambos vehículos eran removidos.

En clips, difundidos en redes sociales, se puede observar que el trailero se percató que el ferrocarril ya se encontraba cerca del cruce, sin embargo, en vez de reducir la velocidad y frenar, el conductor del camión de carga optó por acelerar la velocidad confiando en ganarle el paso al tren.

El conductor del camión de carga optó por acelerar la velocidad confiando en ganarle el paso al tren. Foto: captura de pantalla.

Pese a que el conductor aceleró la velocidad, fue imposible que ganara el paso, por lo que el ferrocarril terminó impactando en la caja del trailer. En la grabación se aprecia el momento exacto del accidente y que el vehículo de carga fue arrastrado por el tren unos cuantos metros.

Internautas no dudaron en comentar la grabación que fue compartida en redes sociales. Los cibernautas acusaron que el accidente fue ocasionado por el conductor del tráiler, quien trató de ganarle el paso al tren. "Estos traileros seguido tienen accidentes", dijo una persona en Twitter, comentario que fue secundado por más usuarios de la red social.

"Que no se puede esperar está mirando que viene el tren y aún así no se pudo esperar ojalá y le sirva de lección y pague los daños por desesperado", "creyó que se iba a frenar como todos los autos a los que se les cruzan" y "seguro el trailero venia en el celular y el maquinista suena el claxon ya muy cerca", fueron otros comentarios que recibieron una mayor cantidad de "me gusta".

Algunos conductores se arriesgan para ganarle el paso al tren. Foto: Pixabay

Otro tráiler fue embestido por un tren hace menos de un mes

Hace tres semanas se registró otro percance entre un tren y un tráiler, en esa ocasión los hechos ocurrieron en el tramo libre de Camargo también conocido como Los Silos, en Chihuahua. En un video, compartido a través de redes sociales, se puede ver que el vehículo de carga cruza por donde segundos más tarde pasaría el ferrocarril.

Pese a que el tren trató de avisar sobre la cercanía entre ambos vehículos, tocando el claxon, el conductor del camión no pudo evitar el accidente. La colisión se dio contra la caja, por lo que afortunadamente sólo se registraron daños materiales. Estos accidentes suelen ser comunes por los conductores que creen que pueden ganarle el paso al tren.

